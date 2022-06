Foto: 24sata Video

Došli smo i do zadnje epizode hit serijala koji se mogli gledati samo putem 24sata PLUS+ platforme. Ivica Kostelić je sa svojim pomoćnicima uspio doći do kopna, ali teškom mukom

Puko nam je glavno jedro, ispričao nam je pomoćnik na brodu Ivice Kostelića, Saša Drobac. Problem se dogodio kada je ekipa već bila pri kraju svoje avanture u kojoj su za nešto više od deset dana preplovili Atlantik.