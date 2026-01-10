Obavijesti

Zadnja utvrda hrvatske obrane: Od 2012. nisam propustio veliko natjecanje s 'barakudama'!

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 4 min
Pariz: Hrvatska pobjedila Mađarsku i odlazi u finale Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naš medicinski stožer sve je riješio i ne osjećam nikakve bolove u leđima, kaže prvi golman ""barakuda" uoči Europskog prvenstva u Beogradu

Kad je on pravi, i Hrvatska je prava. Kad on brani i ono što nijedan drugi golman ne bi, Hrvatska... Pa nerijetko osvaja zlatnu medalju. Najbolji golman bio je na EP-u u Splitu 2022. godine, najbolji je bio i prije dvije godine u Zagrebu i Dubrovniku, ali su Španjolci pjevali himnu na hrvatskom terenu. On je zadnja utvrda hrvatske obrane i tako je još od Svjetskog prvenstva 2017. godine u tad zlatnoj nam Budimpešti, odnosno kad je preuzeo jedinicu od Josipa Pavića nakon Olimpijskih igara u Rio de Janeiru. Iako, Marko Bijač na prvo veliko natjecanje s "barakudama" putovao je još 2012. godine na Europskom prvenstvu u Eindhovenu, ali upravo samo to jer je bio 14. igrač za slučaj ozljeda. Ratko Rudić, kao i u Zagrebu dvije godine prije toga, imao je u zapisniku samo jednoga golmana. Sve ovo vrijeme Bijač, koji će u ponedjeljak, između utakmica protiv Slovenije i Gruzije, ugasiti 35 svjećica na torti, nije imao slobodno ljeto, točnije, nema ga još otkad je bio junior! Nikad ozlijeđen, nikad nije rekao "ne" reprezentaciji, koja će ovog ljeta biti, vjerovali ili ne, bez velikog natjecanja. Da je netko igračima to ponudio...

