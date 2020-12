Zadnji SP s 32 momčadi: Kad su kvalifikacije i što igra Hrvatskoj

Umjesto usred ljeta, idućeg svjetskog prvaka dobit ćemo tjedan dana prije Božića za dvije godine, a kvalifikacije će se odigrati u nikad luđem rasporedu, u samo četiri okupljanja

<p>Hrvatska će u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. igrati u skupini H sa Slovačkom, Rusijom, Slovenijom, Ciprom i Maltom, odlučio je Fifin ždrijeb u ponedjeljak u Zürichu.</p><p>Posljednja je to reprezentativna aktivnost u burnoj 2020. godini za sve izbornike, pa tako i <strong>Zlatka Dalića</strong>. Kojega u 2021., ostane li na klupi, čeka najmanje 13 utakmica. I sve su za - bodove. A usred kombinacija kako se plasirati na Mundijal - i odgođeni Euro.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na Maksimiru</strong></p><h2>Kad se igraju kvalifikacije za SP?</h2><p>S obzirom na to da bi se na ljeto trebao igrati Euro, Uefa je oslobodila lipanjski termin pa će se po tri kola kvalifikacija igrati krajem ožujka i početkom rujna (neće biti prijateljskih utakmica), a uobičajena dva u listopadu i studenom.</p><p>Raspored utakmica trebao bi biti definiran u utorak.</p><h2>Koliko ih prolazi na SP?</h2><p>Za razliku od kvalifikacija za Euro, na Mundijal će se izravno plasirati samo pobjednici skupina. Drugoplasirani će u play-off s dvjema najboljim reprezentacijama prema plasmanu u Ligi nacija, a nisu završile među prva dva (Hrvatska je tu 12.).</p><p>One će biti raspoređene u tri odvojena ždrijeba (po sustavu polufinale/finale na jednu utakmicu 24./25. i 28./29. ožujka 2022.) i dati još tri europska predstavnika na SP-u. </p><h2>Koliko svaki kontinent daje reprezentacija na SP?</h2><p>Uefa tu redovito najbolje stoji i dat će, kao i u proteklih nekoliko izdanja, 13 momčadi na završni turnir. Katarski Mundijal bit će posljednji s formatom od 32 momčadi jer već četiri godine poslije u Kanadi, SAD-u i Meksiku šansu će dobiti čak 48 reprezentacija.</p><p>Afričkih će reprezentacija biti pet u Kataru, južnoameričkih i azijskih četiri ili pet, sjevernoameričkih tri ili četiri, a predstavnika Oceanije jedan ili nijedan. Domaćin Katar, dakako, već je osigurao mjesto još 2. prosinca 2010., kad je postalo poznato da će ugostiti prvi SP u nekoj arapskoj državi.</p><h2>Kad se igra Svjetsko prvenstvo?</h2><p>E, tu dolazi do velike promjene. Nikad prije nije se dogodilo da se SP seli u termin kasne jeseni (studeni i prosinac), a teško da će se opet i ponoviti. Razlog su, dakako, nesnosne temperature usred ljeta u zemlji domaćinu.</p><p>Dakle, utakmica otvaranja trebala bi biti 21. studenog, a finale 18. prosinca 2022. Zbog toga će sve veće europske lige u sezoni 2022/23. morati prilagoditi kalendar i imati stanku.</p><h2>Gdje se igra Svjetsko prvenstvo?</h2><p>Velika prednost Mundijala i navijača koji će doći na ovaj poluotok blizina je gradova domaćina i stadiona na kojima će se igrati, što je bio minus kod Rusije. Najudaljenije gradove Al Khor i Al Wakrah dijeli samo 70-ak kilometara, odnosno 50 minuta vožnje!</p><p>Svi su stadioni novi i klimatizirani, test će biti Fifin Arapski kup koji će se održati ujesen 2021., a gradovi domaćini Lusail, Al Khor, Doha (četiri stadiona), Al Rayyan i Al Wakrah. Šest je stadiona kapaciteta 40.000-45.000 mjesta, Al Bayt ima 60.000, a Lusail Iconic, gdje će se igrati finale, 80.000 mjesta.</p>