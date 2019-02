Zadnji spust skijaške Sharon Stone: S njom nije bilo dosadno

Lindsey Vonn (34) osvojila je broncu u spustu na SP-u u švedskom Areu. Bila je to njezina posljednja utrka u karijeri koju su obilježile pobjede, ozljede, ali i nedostižni rekord Stenmarka od 86 pobjeda u Svjetskom kupu. Amerikanka je ostala na 82 pobjede, najviše u povijesti ženske konkurencije u Svjetskom kupu. Ovo je priča o njoj...

Lindsey Vonn oduvijek je bila posebna. Simpatična Amerikanka nije jedna od onih koja je bježala od fotoaparata. Zapravo jest, jednom zgodom. Sreli smo je ispred hotela u švedskom Areu. Na glavi kapa i kapuljača. Bilo je to 2006.

- A, joj... Možete li pričekati samo pet minuta... Imam lošu frizuru... Dajte mi, molim vas, samo malo vremena da se uredim- molila nas je Vonn.

- Ali nećemo vas fotkati, treba nam samo par izjava o Janici...

- Nećete fotkati?

- Ne.

- Onda može - rekla je kroz smijeh.

Kao da ide na modnu pistu

Izgled joj je uvijek bio na prvom mjestu. Uvijek dotjerana, sređena, kao za modnu pistu. Već kao mala bila je predodređena za uspjeh. Djed je u obitelj unio skijanje kao način života, a profesionalni skijaš bio je i njen otac.

Na skije je prvi put stala s tri godine, a iz Minnesote je često putovala u 16 sati udaljen Vail. Snijeg je postao njen način života, a na skijama bi često zaboravljala probleme, kao razvod roditelja, koji su je okupirali.

- Znate, još kao mala mrzila sam gubiti. To bi me živciralo do te mjere da bih postala nervozna.

Trofej Topolino bio je neslužbeno Svjetsko prvenstvo u skijanju za mlađe uzraste, koji se održavao diljem talijanske regije Trentino. Do dolaska Lindsey niti jedna Amerikanka nikad ga nije osvojila. Nikad. Niti jedna. Lindsey, tada 14-godišnjakinja, osvojila ga je toliko dominantno da su već tada pričali da će mala biti čudesna. I bila je. I to u tehničkim disciplinama, što joj je u mladosti bio forte.

Plakala u šumi

No, pravi klik u glavi, dogodio se 2003. Samouvjerena Lindsey došla je trenirati s prijateljicom Julijom Mancuso i njenim ocem Cirom, inače, usput rečeno, osuđenim dilerom.

- Uzmi bicikl i prati nas - rekla joj je Julia.

Nakon nekoliko kilometara Julia i Ciro su toliko odmaglili da se Lindsey gotovo izgubila u šumi.

Sišla je s bicikla, sjela u šumu i zaplakala. Shvatila je da su njeni treninzi dječja igra i da mora nešto promijeniti želi li biti najbolja. Od tog dana krenula je u potpuno drugačiji režim treninga.

Već sljedeće sezone upisala je prvo postolje, a potom i prvu pobjedu u Lake Louiseu. I od tada je u gotovo svakoj utrci držala glavnu riječ. Pobijedila je u svih pet disciplina, osvojila tri olimpijske medalje, četiri puta bila je ukupna pobjednica, a čak 16 puta osvojila je mali kristalni globus, uz dva naslova svjetske prvakinje, tri srebra i dvije bronce. I da, upisala 82 pobjede u Svjetskom kupu. Jedino Šveđanin Ingemar Stenmark ima više - 86.

Najbolja u povijesti? Za Amerikance da

E, sad, je li Lindsey najbolja skijašica u povijesti ili nije... Za Amerikance nema dileme - jest. No, Austrijanka Annemarie Moser-Pröll ima više Velikih kristalnih globusa (6), Janica Kostelić ima dvostruko više olimpijskih odličja, od toga čak četiri zlata, a na SP-ima Lindsey nije ni među 10 najboljih. E, sad, kao što smo rekli, Lindsey je bila posebna i po načinu života izvan skijanja.

Redovito je bila u izborima 100 najljepših žena svijeta, gostovala je u najgledanijim emisijama u SAD-u, preživljavala je u divljini s Bearom Gryllsom, te bila neizostavan dio glamuroznih priredbi u cijelom svijetu.

Punila je naslovnice brojnih magazina pa je tako osvanula u Sports Illustratedu 2010. namijenjenom novoj liniji kupaćih kostima. Fotke Amerikanke podigle su na noge i feminističke udruge, a urednici uglednog časopisa moralistima su poručili:

‘Vonn nije sportašica koja vrhunski izgleda. Ona je vrhunska sportašica koja usput jako dobro izgleda. Ona je Chris Evert, ne Ana Kurnjikova. Radi se dakle o njezinim sportskim sposobnostima, a ne o njezinu atraktivnom izgledu. Ona samo izgleda dobro u kupaćem kostimu. Zašto to ne bi iskoristila u svoju korist na tržištu?'

Sharon Stone ili Lindsey Vonn?

Ipak, najviše je prašine podigla kada je pozirala za naslovnicu američkog sportskog magazina ESPN-a u zavodničkom stilu fatalne Sharon Stone iz filma 'Sirove strasti'.

Znate onu scenu kada Sharon Stone u policijskoj postaji prekriži noge i otkrije da ne nosi donje rublje. Cijeli je taj kadar pred kamerama i objektivima ESPN-a, odjevena u pripijenu bijelu haljinicu te s frizurom identičnom onoj kakvu je imala Stone, odglumila i Lindsey.

- Volim 'Sirove strasti'. Kad sam ovako našminkana, u bijeloj haljinici i s tom frizurom, pomalo se i osjećam poput Sharon - rekla je tada Lindsey.

Nemojte me ni tražiti broj

Česte ozljede, gotovo kao Janica Kostelić, nekoliko su joj puta zaustavljale karijeru jer da nije bilo tolikih operacija i problema s koljenom, lomova nogu, puknućem ligamenata, potresom mozga, leđima Lindsey bi davno imala preko 100 pobjeda u Svjetskom kupu. Udala se za bivšeg američkog skijaškog olimpijca, devet godina starijeg Thomasa Vonna, koji joj je bio i trener.

- Nemojte me ni tražiti broj telefona jer Thomas je osoba mog života - pričala je tada Lindsey, koja je uzela muževo prezime i tadašnje Kildow zamijenila Vonn.

Kako to već ide, "dok nas smrt ne rastavi" i slične priče nisu naišle na plodno. Rastavila ih nije smrt već Tiger Woods, s kim je Lindsey bila u trogodišnjoj vezi, ali je, valjda iz poštovanja ili papirologije, zadržala muževo prezime.

Sljedeće tri godine bili su na svim naslovnicama, paparazzi su uživali, urednici novina također, ali u svibnju 2015. i ta veza je pukla. Službeni razlog bile su brojne obaveze. Neslužbeno, Woodsu, kao seksualnom ovisniku, nije bila dovoljna samo Lindsey.

Mračna strana Lindsey Vonn

Linsey ima i onu drugu, kako kažu, mračnu stranu. S njemačkom skijašicom Marijom Höfl Riesch bila je najbolja prijateljica, no odjednom su raskinuli. Lindsey je tvrdila da je Maria pričala loše o njoj, Marijin suprug imao je potpuno drugačije objašnjenje.

- Lindsey opet laže, jer nema nigdje intervjua u kojima je govorila negativno o Lindsey. Isto tako, ona ni njezini članovi stožera nikada nisu čestitali Mariji na osvojenom Svjetskom kupu. Pitanje je je li između njih uopće bilo prijateljstva, jer Maria je bila dobra za Lindsey sve dok je bila druga', rekao je veliku istinu Höfl.

Jer, slučajno ili ne, Lindsey i Maria su prestali pričati kad je Maria prekinula njezin niz od tri osvojena Svjetska kupa. Slučajno ili ne, Lindsey je jednako ljubomorno reagirala i na Mikaelu Shiffrin, koja je na Igrama u Pjongčangu stigla do drugog olimpijskog zlata u karijeri.

Počeli su američki mediji pisati je li Mikaela najbolja američka skijašica, kada se javila Lindsey i počela javno brojati što je sve osvojila i da, ako već traže najbolju američku skijašicu svih vremena, da je to upravo ona - Lindsey Vonn.

Oprala je Trumpa

Potom se obrušila i na Donalda Trumpa te rekla da neće u Bijelu kuću ako osvoji olimpijsko zlato.

- Nema šanse. Ustvari, mislim da su svi članovi reprezentacije pozvani, tako da neću ići. Olimpijske igre shvaćam vrlo ozbiljno, kao i šetnju sa zastavama na otvaranju. Želim predstavljati svoju zemlju najbolje što mogu. Mislim da nema puno ljudi u našoj vladi koji to isto žele - poručila je i tako izazvala bijes Amerikanaca naklonjenih Trumpu koji su joj prijetili te poželjeli sve najgore.

Zlato nije osvojila. I izbjegla veliki skandal. No zapravo iz njega nikad nije ni izašla. Otkad je prvi put stala na skije, Lindsey je podigla skijanje na višu razinu, o skijanju nisu pisali samo sportski već i svi šou novinari.

Postala je ikona svjetskog skijanja, postala je glavna artistica u bijelom cirkusu. Danas će ga zauvijek napustiti. Spust u švedskom Areu, gdje smo je prije 13 godina zaustavili za razgovor, bit će njen posljednji u karijeri.

Divila se Janici

- Što ste ono rekli? Janica? Iskreno, divim se obitelji Kostelić. Janica je bila jedna od najboljih skijašica svih vremena. Uživam u natjecanju s njom.

I bila je. Na toj kombinaciji Janica je bila prva, Lindsey tek treća. S čak 1.74 sekunde iza Janice. Lindsey smo kasnije sreli još nekoliko puta. I kad god bismo spomenuli Zagreb, razvukao bi joj se osmijeh.

- Zagreb je zakon! Uvijek se veselim kad idem prema Hrvatskoj. Ljudi su odlični, staza savršena, provod odlična. Da, provod. Znate kako je nama, gotovo cijelu godinu smo u planinama, a Zagreb je nešto sasvim drugo. U Zagrebu je sve pred nosom. A i noćna utrka je, a ja obožavam noć. Noćna sam ptica - rekla je kroz smijeh Lindsey.

Noćna ptica danas nešto prije 13 sati posljednji put ući će kroz ciljnu ravninu. I nakon toga sjajnu karijeru proslaviti dugo u noć. Uživat će svi, novinari, paparazzi, urednici, čitatelji, vjerojatno i gledatelji...

Tako je uvijek bilo s Lindsey. Skijašica koja je promijenila skijaški svijet. I koja se uvijek divila Janici. Debitirala je prije 19 godina u Park Cityju. Imala je svega 16 godina. Nije se plasirala u drugu vožnju.

Tog dana stazom je letjela jedna druga skijašica. Za nas najbolja svih vremena. Letjela i u cilj ušla ogromnih 1.73 ispred drugoplasirane Martine Ertl. Ta skijašica imala je tek 18 godina. Samo dvije godine starija, a već je pokorila svijet. Bila je to Janica Kostelić.