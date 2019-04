Šok za Hajduk! Obrana 'bilih' zaplivala, Miya lagano zabio

11' Gol

Gol za Goricu! Nesigurno i jako loše je započela utakmicu obrana Hajduka. Nekoliko grešaka imali su od početka susreta, ali sada su gadno zeznuli. Ukrao je loptu Čabraja na lijevoj strani, projurio do same granice igrališta, dodao na sredinu peterca, lopta se odbila od Jurića i stigla do Miye koji se iskupio za promašaj od maloprije i zabio gol za veliko vodstvo svoje momčadi...

Katastrofalne reakcije mogli smo vidjeti od hajdukovih braniča na samom početku. Goričani vrebaju iz kontri i prekida i puno su opasniji. Hajdukov posjed lopte je odjednom ispario i nemaju ideju kako zaprijetiti domaćinima...