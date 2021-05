Nakon što su osvojili Kup Krešimira Ćosića pobjedom nad Splitom u Omišu, Zadrani su i finalnu seriju prvenstva otvorili pobjedom nad istim protivnikom. Konačnih 81-53 najbolje oslikava večerašnju dominaciju momčadi Veljka Mršića, koja je puno lakše od očekivanoga došla do prve pobjede na domaćem parketu.

Nakon 13 godina košarkaši Zadra i Splita ponovno su se sastali u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Zadnji put kad su se u finalu igrala dva dalmatinska košarkaška diva, u petom odlučujućem susretu, odigranom po nesnosnoj vrućini u krcatim Jazinama, slavio je Zadar 89-65, uz napomeni kako je jedini akter i tadašnjeg i večerašnjeg finala bio Pavle Marčinković, koji je tada igrao u bijelom, a danas nosi žuti dres.

Finalna serija otvorena je večeras u puno ugodnijim uvjetima modernog zdanja koje nosi ime legendarnog Krešimira Ćosića, no na žalost ne i u primjerenoj atmosferi. Zbog epidemioloških mjera utakmica je odigrana bez gledatelja na tribinama, a tako će vjerojatno biti i sve do kraja serije koja se igra do tri pobjede.

U prvu četvrtinu Zadar je ušao kud i kamo bolje, petorka Mavra, Justice, Palokaj Bursać i Onuaku odmah je osigurala prevagu pod oba obruča, čak 16 skokova imala je domaća momčad u prvih deset minuta i ponajviše tome mogu i zahvaliti za visoko vodstvo od 17-7 na isteku prve četvrtine. Splićani su djelovali uplašeno i mlako, u sudaru s agresivnijim Zadranima nisu uspjevali zabiti niti zicere, a kamo li vanjske šuteve. Uostalom, sedam postignutih koševa u prvoj četvrtini dovoljno govori o napadačkom raspoloženju gostiju iz Splita.

Zadrani su nastavili dominirati i u drugoj četvrtini, koju su otvorili s dvije trice Jordana i Junakovića za 23-7. Splitu je prijetio potop, trener Mile Karakaš čestim je izmjenama i minutama odmora pokušavao razbiti ritam domaće momčadi, no bilo je ovo najgore poluvrijeme njegove momčadi, u kojem im baš ništa nije polazilo za rukom. U 14. minuti Domagoj Vuković zabio je tricu za 28-9 i već tada se dalo naslutiti kako je i prije poluvremena pitanje pobjednika riješeno.

Split se na kratko vraća s dvije trice Ukića i jednom Mesičeka do 33-20, no bio je to labuđi pjev gostiju, Zadar se do poluvremena vratio na +19, a tih 40-21 još je bio i dobar rezultat za Splićane, kad se uzme u obzir da su iz igre šutirali 6/31, mizernih 2/16 za dva!? Roko Ukić i Blaž Mesiček jedini su nešto pogodili izvana, svi ostali kao da se večeras nisu ni pojavili na Višnjiku.

Drugo poluvrijeme nije donijelo ništa novoga, Mršićeva momčad otvorila ga je s dvije trice Cartera i Palokaja te zakucavanjem Onuakua, podebljali su i onako visoku prednost na 48-21, a tricom Kodija Justicea u stereu sa sirenom koja je označila kraj treće četvrtine, i do ogromnih, no posve zasluženih 61-34.

U preostalih deset minuta i Karakaš i Mršić dali su minutažu pričuvnim igračima kako bi sačuvali snage glavnih aduta za novi ogled, koji se igra već u petak, opet u Višnjiku, nakon čega će se serija preseliti na Gripe. Dominik Mavra zabio je 17 poena za pobjednike, Chinanu Michael Onuaku dodao je 12 uz 10 skokova za double-double. S druge strane Blaž Mesiček ubacio je 14 koševa.

U večerašnjem ogledu vidjeli smo demonstraciju moći Zadra, koji je očitao pravu lekciju žutima. Lekciju ne samo iz elemenata košarkaške igre, nego i lekciju iz borbenosti i agresivnosti, i ako nešto drastično ne promjene u svom pristupu i igri, teško da se Splićani imaju čemu nadati. Zadar je poveo 1-0, a u petak se karte ponovno miješaju...

