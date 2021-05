Prije dvije sezone Danijel Zagorac (34) titulu je proslavio fotografijom na kojoj je gol iza trofeja. Livakovićeva zamjena nakon pobjede u finalu Kupa nad Istrom (6-3), natjecanja u kojem je branio četiri od pet utakmica, ipak je bio pametniji.

- To je bio trenutak slabosti. Izbrisao sam tu sliku, to mi je najveća sramota u karijeri. Krivo mi je što si me podsjetio na to sada - nasmijao se Zagi.

Prešao je na ozbiljnije teme.

- Najvažnije je da su svi ciljevi ove sezone ostvareni. Iskorak u Europi, dupla kruna, promocija igrača koji su skrenuli pozornost na sebe, vjerujem da će biti i dobrih ponuda. S razlogom jedna od najuspješnijih, ako ne i najuspješnija sezona u povijesti kluba.

Čuvao je leđa Livakoviću koji bi na ljeto mogao otići, a u klub bi dolazi i Ivan Nevistić iz Rijeke.

- Kroz život sam naučio da ništa ne treba planirati, inače bih uvijek dobio neku 'plesku'. Livaković? Želim mu sve najbolje u karijeri, golman je za velike klubove.

Komentar finala Kupa?

- Idealna utakmica za gledatelje, a za nas golmane noćna mora, skoro svaki šut gol. Puno želje u prvom poluvremenu, poveli smo s tri gola. Poslije ne bih rekao da smo se opustili, nego je to bila kvaliteta njihova napadača. Malo su nas uzdrmali, ali po tim nenogometnim uvjetima uspjeli smo pokazati kvalitetu i pobijediti. Skrivljeni penal? Greške me izjedaju, ali to je prva u kojoj sam isključivi krivac u ovih pet godina i nadam se da mi neće zamjeriti. Teško je igrati po kiši, moraš razmišljat hoće li ili neće zastati lopta. Ali najvažnije je da smo osvojili trofej - zaključio je Drnišanin.

Napadač Mario Gavranović (31) bio je među malobrojnima koji su se dan nakon finala pojavili na treningu jer je trener Damir Krznar odlučio da nije obavezan.

- Onda se nadam da ću igrati protiv Šibenika, haha...

On i Oršić s po 16 golova najbolji su strijelci "modrih" ove sezone, no Mario je imao daleko manju minutažu.

- Jako sam zadovoljan sezonom, išla je dobro do četvrtog mjeseca i ozljede, ali taman sam se vratio pred kraj sezone, uhvatio formu. Nadam se ću je dobro završiti i odigrati važnu ulogu na Europskom prvenstvu - rekao je Gavro, koji se nalazi na širem popisu švicarskog izbornika Vladimira Petkovića.

- Osijek je dosta utakmica pobjeđivao 1-0, ali mi smo pokazali da smo snažniji. Ali nije tu samo Osijek, nego i drugi, igrali smo svaka tri, četiri dana jake utakmice i onda je lakše parirati tempu kod liga "petice" - dodao je.

Koliko ih je Istra iznenadila vrativši se od 3-0 do 3-2 u svega dvije minute?

- Ne smije se događati pad na početku drugog dijela. Kod 3-0 mislili smo da je utakmica riješena, ali nogomet je puno puta pokazao da se mora do kraja biti u maksimalnom fokusu. Sva sreća, uspjeli smo to odigrati do kraja i suvereno i zasluženo pobijediti.

Budućnost u Maksimiru ili drugdje?

- Mislim da ću ostati, nemam želju ni potrebu da odlazim iz kluba koji volim. Ne mogu reći 100 posto, u nogometu se nikad ne zna, ali najvjerojatnije ću biti tu iduće sezone.

Hrvatska na Euru?

- Pokazala je i na prošlom velikom turniru što je sve moguće. Nadamo se da možemo dogurati što dalje. Švicarska je dugo završavala turnir u osmini finala, a svi želimo napraviti korak više. Nadamo se da će tako biti ovaj put.

Šest mu golova nedostaje do Ramóna Miereza.

- Ne razmišljam o tome. Zabio sam dosta golova po minutama koje sam imao. Gledat ću zabiti svaku šansu protiv Šibenika pa ćemo vidjeti kako će biti. Minutaža? Igrali smo dosta i Bruno i ja, bila je dobra sezona što se toga tiče - kaže Gavranović.

Kristijan Jakić (24) jedno je od otkrića Dinamove sezone.

- Zašto sam došao? Svi smo slavili sinoć, ali moram ispoštovati media day. Ne bih ni ja došao da nema ovoga. Nisam trenirao, haha. Poslije ovoga ćemo napraviti nešto u teretani - kaže veznjak "modrih".

- Kako je bilo? Ništa specijalno. Bila je cijela momčad, povele su se bolje polovice, malo se nazdravilo, ništa posebno, svatko svojim domovima. Imamo još jednu utakmicu koju moramo odraditi na maksimalnom nivou, a nakon toga vidjet ćemo kako ćemo i što ćemo...

Pregled sezone?

- Duplu krunu smo i očekivali na početku sezone i to je bio osnovni cilj. Hvala Bogu da je i Osijek ove godine momčad koju smo držali na maloj distanci, što je bolje za hrvatsku ligu. Kad naši klubovi igraju Europsku ligu i Ligu prvaka imaju veći podražaj jer igraju protiv boljih klubova u HNL-u. Mislim da je ove sezone jako zanimljiv bio HNL, pogotovo borba za prvaka do zadnja tri kola. A i još se ne zna tko će ispasti, tko ostati, mislim da se liga digla jako puno.

Tko će ispasti?

- I ja sam jako loš prognozer. Nadam se da Lokomotiva neće ispasti. Igrao sam i u Istri, ali ipak me Lokomotiva napravila igračem, izbacila me i dala mi šansu.

Koliko je napredovao u godinu dana?

- To ne mogu ja reći. Prošao sam pritisak kad sam došao, navijača i svega, pogotovo nakon Feyenoorda. Ali izvukao sam pouku i jako se brzo izvukao iz toga i drugu polusezonu odradio jako dobro.

Šibenik je slavio na Maksimiru, a dolazi Bulat?

- Drugačije je kad se igra bez navijača ili kad klub nema određeni cilj. Lakše je igrati u manjem klubu, vidjet ćemo kako će se prilagoditi kad dođe tu - zaključio je momak iz Runovića.