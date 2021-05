Dupla kruna je u džepu, ostala je još utakmica protiv Šibenika u subotu na Maksimiru u kojoj će "modri" i službeno podići trofej za novi naslov prvaka, a dotad slijede fešta i odmor.

Trener Damir Krznar i igrači Mario Gavranović, Kristijan Jakić i Danijel Zagorac podijelit će svoje dojmove s novinarima u svečanoj loži na Maksimiru. Sve pratimo u prijenosu uživo.

GLEDAJTE UŽIVO:

Damir Krznar

Fešta nakon finala?

- Bilo je veselo, zasluženo. Ne znam kako je bilo, ali opet napominjem, bolje da ne znam. Danas imamo regeneracijski trener. Došli su samo oni koji žele, pojavila su se šestorica pa garantiram da će njih šestorica nastupiti u subotu, haha - rekao je Damir Krznar.

- Tko je došao? Evo, tu su vam trojica. Za ostala tri moram upregnuti moždane vijuge. Koliko ih ima isključene mobitele? Nijedan, svi su na mobitelima!

- Tko će dobiti šansu od mlađih? Uz Šaranića i Baturinu koji su već dobili priliku bit će tu i Vasilj.

- Rezime sezone? Uz velike porođajne muke rodilo se prekrasno dijete. Početak sezone vrlo klimav, šokantan početak u Cluju i prolazak nakon 120 minuta s igračem manje. Koliko nas je tamo poslužila sreća, već u sljedećoj kod Ferencvarosa nije i nismo prošli. Ostaje žal što su obje utakmice bile gostujuće. Ali kad gledamo to s krajnjim ciljem, bila je to sreća u nesreći. Upali smo u Europsku ligu i ostvarili respektabilan rezultat, četvrtfinale. Dupla kruna svake je godine cilj, ni drugi klubovi u Europi ne mogu računati na to, ali ove godine se dogodilo i presretni smo.

- Ivanušec? Ima problem sa spazmom, grčem u mišiću. Dosad se to rješavalo i nadamo se da će oporaviti. Nećemo ga koristiti zbog važnih utakmica za reprezentaciju.

- Dobio sam vjeru zahvaljujući momčadi i dobrom stožeru. Da, moje su ambicije ostati na čelu Dinama. Svi znate dokle, dok ide dobro. Čim sam završio utakmicu s Tottenhamom, potpisao sam dugoročni ugovor. Mogu reći da je 95 posto posla obavljeno na zimu, sva pojačanja na posudbama sad će se priključiti, s malo širim rosterom jer ćemo veći dio priprema odraditi bez reprezentativaca. Sve ostalo ćemo rješavati u toku, ako bude odlazaka, a nadamo se da ih neće biti. Prijelazni rok traje dugo i neizvjestan je.

- Mi ćemo iznimno veliki roster od 45 igrača sniziti na 30-ak. Informirat ćemo vas koji će to igrači biti, koji će nastaviti u drugom režimu, ali zasad na sve računamo ozbiljno.

Fešta nakon finala?

- Bilo je veselo, zasluženo. Ne znam kako je bilo, ali opet napominjem, bolje da ne znam. Danas imamo regeneracijski trener. Došli su samo oni koji žele, pojavila su se šestorica pa garantiram da će njih šestorica nastupiti u subotu, haha.

- Tko je došao? Evo, tu su vam trojica. Za ostala tri moram upregnuti moždane vijuge. Koliko ih ima isključene mobitele? Nijedan, svi su na mobitelima!

- Tko će dobiti šansu od mlađih? Uz Šaranića i Baturinu koji su već dobili priliku bit će tu i Vasilj.

- Rezime sezone? Uz velike porođajne muke rodilo se prekrasno dijete. Početak sezone vrlo klimav, šokantan početak u Cluju i prolazak nakon 120 minuta s igračem manje. Koliko nas je tamo poslužila sreća, već u sljedećoj kod Ferencvarosa nije i nismo prošli. Ostaje žal što su obje utakmice bile gostujuće. Ali kad gledamo to s krajnjim ciljem, bila je to sreća u nesreći. Upali smo u Europsku ligu i ostvarili respektabilan rezultat, četvrtfinale. Dupla kruna svake je godine cilj, ni drugi klubovi u Europi ne mogu računati na to, ali ove godine se dogodilo i presretni smo.

- Ivanušec? Ima problem sa spazmom, grčem u mišiću. Dosad se to rješavalo i nadamo se da će oporaviti. Nećemo ga koristiti zbog važnih utakmica za reprezentaciju.

- Dobio sam vjeru zahvaljujući momčadi i dobrom stožeru. Da, moje su ambicije ostati na čelu Dinama. Svi znate dokle, dok ide dobro. Čim sam završio utakmicu s Tottenhamom, potpisao sam dugoročni ugovor. Mogu reći da je 95 posto posla obavljeno na zimu, sva pojačanja na posudbama sad će se priključiti, s malo širim rosterom jer ćemo veći dio priprema odraditi bez reprezentativaca. Sve ostalo ćemo rješavati u toku, ako bude odlazaka, a nadamo se da ih neće biti. Prijelazni rok traje dugo i neizvjestan je.

- Mi ćemo iznimno veliki roster od 45 igrača sniziti na 30-ak. Informirat ćemo vas koji će to igrači biti, koji će nastaviti u drugom režimu, ali zasad na sve računamo ozbiljno.

Pobjeda nad Tottenhamom u usporedbi s Ligom prvaka 1990-ih?

- Teško je to uspoređivati. Tottenham je jedna od najvećih momčadi svijeta, skinuli smo veliki skalp, ali sreća prati hrabre. Nismo bili samo hrabri nego i pametni. Svrstao bih je u top 10 najvećih pobjeda svih vremena. Mourinho je već na terenu hvatao praktički svakog našeg igrača i hvatao ga za ruku. Velika gesta.

Osijek?

- Želimo mu svu sreću u Europi, bitno je da nam se netko pridruži u grupi. Neću reći da ćemo do grupe i doći, ali prvi je cilj to. Uz to, i Rijeka, Hajduk i Gorica. Naravno, netko će morati otpasti u zadnjem kolu, ali i to pokazuje koliko je liga kompetentna i kvalitetna, neizvjesna je borba za ostanak u zadnjem kolu. Ali cijelu sezonu mogli smo uživati u kvalitetnim partijama. Tko će u Europu? Loš sam prognozer i ne bih volio razmišljati o tome.

Mario Gavranović

- Ocjena sezone? Jako sam zadovoljan, išla je dobro do četvrtog mjeseca i ozljede, ali taman sam se vratio pred kraj sezone, uhvatio formu. Nadam se ću je dobro završiti i odigrati važnu ulogu na Europskom prvenstvu.

- Osijek je dosta utakmica pobjeđivao 1-0, ali mi smo pokazali da smo snažniji. Ali nije tu samo Osijek, nego i drugi, igrali smo svaka tri, četiri dana jake utakmice i onda je lakše parirati tempu kod liga "petice".

Iznenađenje nakon vodstva 3-0 na poluvremenu?

- Da, ne smije se događati pad na početku drugog dijela. Kod 3-0 mislili smo da je utakmica riješena, ali nogomet je puno puta pokazao da se mora do kraja biti u maksimalnom fokusu. Sva sreća, uspjeli smo to odigrati do kraja i suvereno i zasluženo pobijediti.

Budućnost?

- Mislim da ću ostati, nemam želju ni potrebu da odlazim iz kluba koji volim. Ne mogu reći 100 posto, u nogometu se nikad ne zna, ali najvjerojatnije ću biti tu iduće sezone.

Hrvatska na Euru?

- Pokazala je i na prošlom velikom turniru što je sve moguće. Nadamo se da možemo dogurati što dalje. Švicarska je dugo završavala turnir u osmini finala, a svi želimo napraviti korak više. Nadamo se da će tako biti ovaj put.

Može li prestići Miereza u zadnjem kolu?

- Ne razmišljam o tome. Zabio sam dosta golova po minutama koje sam imao. Gledat ću zabiti svaku šansu pa vidjet ćemo kako će biti. Minutaža? Igrali smo dosta i Bruno i ja, bila je dobra sezona što se toga tiče.

Pojavio si se na treningu pa ćeš igrati?

- Onda se nadam da ću igrati, haha.

Danijel Zagorac

- Najvažnije je da su svi ciljevi ove sezone ostvareni. Iskorak u Europi, dupla kruna, promocija igrača koji su skrenuli pozornost na sebe, vjerujem da će biti i dobrih ponuda. S razlogom jedna od najuspješnijih, ako ne i najuspješnija sezona u povijesti kluba.

Kako si ti zadovoljan?

- Kroz život sam naučio da ništa ne treba planirati, inače bih uvijek dobio neku 'plesku'. Livaković? Želim mu sve najbolje u karijeri, golman je za velike klubove.

Je li se opet fotkao gol s peharom?

- To je bio trenutak slabosti. Izbrisao sam tu sliku, to mi je najveća sramota u karijeri. Krivo mi je što si me podsjetio na to sada, haha.

Komentar finala Kupa?

- Idealna utakmica za gledatelje, a za nas golmane noćna mora, skoro svaki šut gol. Puno želje u prvom poluvremenu, poveli smo s tri gola. Poslije ne bih rekao da smo se opustili, nego je to bila kvaliteta njihova napadača. Malo su nas uzdrmali, ali po tim nenogometnim uvjetima uspjeli smo pokazati kvalitetu i pobijediti. Skrivljeni penal? Greške me izjedaju, ali to je prva u kojoj sam isključivi krivac u ovih pet godina i nadam se da mi neće zamjeriti. Teško je igrati po kiši, moraš razmišljat hoće li ili neće zastati lopta. Ali najvažnije je da smo osvojili trofej.