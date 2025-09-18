Zagreb bez boda, a u Arenu dolazi Barcelona: Bez Srne još nema obrane ni vanjskog šuta

Zagreb nije uspio iznenaditi Wislu u Plocku (30-27). Nakon podbačaja prošlog tjedna u Bitolju i poraza od Pelistera za neplanirani start Lige prvaka, nije bilo realno nadati se nečemu na terenu poljskog prvaka, vjerojatno nikad jačeg u povijesti, ali koji je djelovao pobjedivo. Zagreb je krenuo s Gavrićem umjesto Karačića u vanjskoj liniji kao jedinom promjenom u odnosu na Pelister, ali nije ni to izgledalo dobro. Kosorotov, Fazekas pa Richardson prolazili su kao da su na treningu na kojem im nitko ne želi ući u kontakt, za 18 minuta Zagreb je gubio sa šest golova (6-12).

Nije slutilo na dobro, Grbavac opet dugo bez obrane, odnosno bolje je reći Zagreb bez obrane jer to nije sličilo ni na što. Prvo u sredini Topić i Gojun pa kasnije Walczak, pa kratko Przytula, onda dulje Trivković, Topić više nikako nakon uvoda. Teško se tu ikome bilo poloviti jer je Wisla jurnula 100 na sat kraj usporenih zagrebaša. Onda je malo usporila, Grbavac je povezao koju obranu i ponudila se šansa kod 24-23 u zadnjih osam minuta, ali tad je Alilović raširio krila.

Po krutoj statistici, Alilović i Bergerud s tri obrane više od Grbavca ispadaju ta razlika, no Zagreb je opet pokazao slabosti koje Liga prvaka ne prašta. Beljavski se, doduše, razbudio nakon zimskog sna u Makedoniji i sa sedam golova bio najbolji igrač uvjerljivo, no ono kako trenutno izgleda ili ne izgleda obrana, ne nudi optimizam za nastavak. Grbavcu treba pomoć suigrača ispred, a nje nema. Srnin odlazak potvrđuje se kao najveći hendikep, i to na oba kraja terena. Napadu bez lijevog beka i šutera koji će se podignuti s 10 metara teško je u ovakvim utakmicama, Poljak Przytula trebao je biti taj, ali od njega zasad Nikolić nema neke koristi. Gruzijac Tshkovrebadze ima slične mogućnosti makar je fizički inferiorniji, no kraj Klarice nije broj jedan. Makar ako Klarica ne počne u kontinuitetu davati više, i to će postati upitno.

Susret 5. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Barce | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Karačić nije igrao previše, Gavriću možda i prevelika minutaža u okolnostima kad nije mogao protiv Wisline obrane, kojoj su, usput, nedostajali prvi stupovi Šušnja i Terzić. Kavčič je opet bio krpa za sve Zagrebove probleme, i on je trebao malo više pomoći napadu. Glavaša je usporio problem s ozljedom, Tufegdžićev je promašaj razbudio Alilovića kad je Zagreb pokušavao stići zaostatak.

- Dobra utakmica u kojoj je nedostajalo malo da osiguramo barem bod. Wisla je jako dobar, čvrst protivnik, međutim, ostaje dojam da smo možda i mogli ovdje do boda. Bilo je mnogo dobrih stvari, no odlučili su promašaji, pogreške. Moramo biti bolji, nastaviti trenirati, raditi i vjerovati da možemo bolje - rekao je trener Andrija Nikolić, odnosno manje-više ponovio sve ono iz Bitolja.

Kapetan Jakov Gojun kaže.

- Loše smo ušli u susret i dopustili im da se brzo odvoje. Tu smo ušli u probleme iz kojih se nismo uspjeli izvući u drugom dijelu iako smo izgledali puno bolje. Ne mogu reći da sam zadovoljan porazom, ali smatram da smo odigrali bolje nego prije tjedan dana u Makedoniji. Na valu boljeg izdanja moramo nastaviti i dočekati što je bolje i kvalitetnije moguće Barcelonu u Zagrebu.

Barcelona u Arenu stiže u četvrtak i tu je treći poraz realnost, a onda Zagreb putuje u Pariz. Doduše, prošle sezone bili su blizu Barci u Areni kad je briljirao Grbavac, no s rukometom iz Poljske i Sj. Makedonije nema prevelike nade. Nakon Pariza, u Arenu stiže GOG, koji će uz Pelister biti konkurent za šesto mjesto. Pod uvjetom da Zagreb proigra.