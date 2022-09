Zagreb bez šanse u Njemačkoj: Magdeburg do velikih plus 10

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Rukometaši Prvog plinarskog društva Zagreb upisali su i drugi poraz u skupini A Lige prvaka nakon što su na gostovanju kod Magdeburga izgubili sa 25-35 (12-17). Nakon domaćeg poraza od danskog GOG Gudmea (27-31), hrvatski prvak je poražen i na gostovanju u Njemačkoj. I to s velikih 10 razlike. PPD Zagreb je dobro ušao u susret, nakon deset minuta vodio je 5-4, no Magdeburg je okrenuo rezultat i vrlo brzo došao do tri gola prednosti (10-7), a potom i do +4 (13-9). Na poluvremenu je domaći sastav imao pet pogodaka viška (17-12). U nastavku susreta prednost Magdeburga je nastavila rasti. U 40. minuti je bilo velikih +10 (26-16), a potom i 11 razlike (30-19). Na koncu je završilo 35-25 za drugu pobjedu njemačkog sastava i drugi poraz hrvatskog prvaka. Magdeburg su do pobjede predvodili Tim Hornke sa 11 golova, te Matthias Meister sa četiri gola. Kod Zagreba najefikasniji su bili Csaba Leimeter s pet, te Edin Klis, Željko Musa i Karpo Sirotić sa po tri gola. U drugom susretu iz ove skupine GOG Gudme i Dinamo Bukurešt su odigrali 38-38. Kod domaćina najefikasniji su bili Simon Pytlick i Emil Madsen sa po devet golova, dok su rumunjski sastav predvodili Andri Akimenko sa sedam i Lazar Kukić sa šest golova. Hrvatski rukometaš s rumunjskom putovnicom Ante Kuduz je zabio četiri gola U srijedu je Paris Saint-Germain pobijedio Orlen Wislu Plock sa 37-33, dok je Veszprem na gostovanju porazio Porto sa 35-28. Na ljestvici vode Magdeburg i Veszprem sa po četiri boda, dok Gudme ima tri boda. PPD Zagreb je posljednji.