Zagreb domaćin SP-a u hokeju na ledu, Hrvatice traže viši rang

Zagreb će od 23. veljače do 1. ožujka biti središte ženskog hokeja na ledu jer će ugostiti Svjetsko prvenstvo Divizije III, grupa A. Riječ je o značajnom međunarodnom natjecanju, koje u hrvatsku metropolu dovodi šest reprezentacija - Bugarsku, Srbiju, Rumunjsku, Tursku, Tajland i Hrvatsku - a koje će biti u dvorani Admiral Ice Dome u zagrebačkim Utrinama.

Hrvatska reprezentacija imat će priliku pred domaćom publikom boriti se za što bolji plasman i potencijalni iskorak prema višem rangu natjecanja. Turnir otvara susret Hrvatske i Tajlanda 23. veljače u 19:30, dan kasnije slijedi dvoboj protiv Bugarske u istom terminu, dok će 26. veljače hrvatske hokejašice odmjeriti snage s Turskom. Već 27. veljače na rasporedu je susret protiv Srbije, a natjecanje za Hrvatsku zaključuje utakmica protiv Rumunjske 1. ožujka, također u večernjem terminu.

- Velika nam je čast što je Zagreb domaćin Svjetskog prvenstva Divizije III. Ovo je potvrda da hrvatski hokej ima organizacijske kapacitete za međunarodna natjecanja te da se ženski hokej kod nas kontinuirano razvija i raste. Vjerujemo da će publika prepoznati važnost ovog turnira i pružiti snažnu podršku našim reprezentativkama, koje će dati svoj maksimum kako bi ostvarile rezultat vrijedan iskoraka u viši rang natjecanja - izjavio je Igor Jačmenjak, izvršni direktor Hrvatskog saveza hokeja na ledu.

Najbolje rangirana reprezentacija izborit će plasman u viši rang natjecanja, odnosno u Diviziju II, grupu B.