Zagreb gostuje kod Duvnjaka: 'Još ne znamo tko će zaigrati'

Bez rezultatskog pritiska Zagreb putuje u Kiel, na zadnju utakmicu grupne faze Lige prvaka. Dočekuje je na petom mjestu, s osiguranom mjestom u osmini finala, zahvaljujući velikoj pobjedi u Areni protiv PSG-a prošloga tjedna.

Ne iznenadi li Pick Szeged upravo u Parizu, zagrebaši će sigurno s petog mjesta dalje, što je kapital kojem se malo tko nadao u ovakvoj konkurenciji. Izbjeći će teškaše Veszprem ili Magdeburg, a dočekati Montpellier ili GOG. Vjerojatnije Dance koji imaju veliku šansu u Celju, dok Montpellier mora u Barcelonu. U svakom slučaju to su protivnici s kojima Zagreb može igrati, a, ako ćemo realno, od kojih je i pokazao više ove sezone.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Kielu sutra (18:45), stoga, ništa nije od presudne važnosti. Nijemci su potvrdili četvrtfinale, ostaje samo da to s bodom učine is prvog mjesta iako nije presudno. Dobili su lagano u Areni u prvome kolu još u rujnu i ostali jedini koji su to uspjeli. Zagrebu će, pak, biti prilika da odmori one koji su potegli protiv PSG-a unatoč problemima poput Srne i Klarice, što je dobrodošlo uoči reprezentacije.

- Još uvijek nismo sto posto sigurni oko sastava. Muče nas neke sitne ozljede, neki su nam igrači i protiv PSG-a igrali ozlijeđeni. Kiel je odlična ekipa koja posebno dobro igra kod kuće i malo tko im tamo uspije uzeti bodove. Na početku sezone su imali određenih problema s ozljedama, ali kasnije je njihova širina došla do izražaja. U Ligi prvaka su bili posebno efektni ove sezone i sigurno je da će pobjedom pred svojim navijačima htjeti zaključiti grupnu fazu natjecanja. Imaju po dva ili čak tri igrača na svakoj poziciji, čvrsti su i jako, odlični šuteri i i sve u svemu rekao bih fantastična momčad. Ipak, mi smo u dobrom ritmu, dobrom smo energijom napunjeni i idemo se tamo nadmetati pa ćemo vidjeti što će biti - rekao je trener Andrija Nikolić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Mi smo cilj ostvarili, ali da bi bilo lijepo zaključiti ovu priču s velikom gostujućom pobjedom, to svakako. Taktički ćemo pokušati iznenaditi, spremiti neke nove situacije kroz koje bismo i mi napredovali i od čega bismo imali koristi i ubuduće. Sigurno je da će svi igrači koji se nađu u momčadi dobiti priliku i da se od svakoga očekuje da odradi svoj zadatak. Prilika je ovo da i neki mlađi igrači dobiju priliku. Bitno je da igramo kao ekipa i onda je sve moguće. Igrati u Kielu je uvijek lijepo, to je jedna rukometna institucija, uvijek puna dvorana i zaista mislim da bi svi trebali uživati u ovoj prilici. Kiel je sjajna ekipa, puna najboljih internacionalaca. Htjet će pobijediti pred svojom publikom i potvrditi prvo mjesto u skupini svakako - poručio je Ivan Čupić.