FINALE RUKOMETA

Zagreb i Nexe ušli u finale Kupa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Poreč: Gorica i Nexe u polufinalu Kupa Hrvatske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Vruće finale Hrvatskog kupa! Zagreb i Nexe u borbi za trofej u Kupu, nakon uzbudljivih polufinala. Hoće li Nexe iznenaditi Zagreb

U finalu ovosezonskog Hrvatskog kupa za rukometaše igrat će Zagreb i Nexe, nakon što je u prvom polufinalu završnog turnira u Poreču Zagreb svladao drugoligaša Ribolu iz Kaštela sa 32-21 (14-12), u drugom je Nexe sa 30-26 (15-14) nadigrao Goricu.

Braća Cenić, Aleksandar sa šest i Ognjen s pet golova iz igre nadoknadili su neigranje Tina Lučina koji je isključen u samom otvaranju utakmice, dok je Ivan Barbić realizirao pet sedmeraca za Nexe, a u sastavu Gorice istakli su se Hrvoje Ceković s osam i Bruno Mlakar s pet pogodaka.

Poreč: Ribola Kaštela i Zagreb u polufinalu Kupa Hrvatske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dvoboj Nexea i Gorice odlučen je tek u zadnjih pet minuta. Gorica je serijom 3-0 stigla do poravnanja na 25-25 u 53. minuti, ali potom sedam minuta nije poentirala, što je Nexe iskoristio za odlučujuću seriju 4-0 kojom je na ulasku u zadnju minutu stigao do nedostižnih 29-25.

Ranije u petak je Giorgi Chovrebadze sa sedam golova predvodio Zagreb, dok je Marko Milković bio peterostruki strijelac za Ribolu.  Zagreb i Nexe finalni će dvoboj igrati u nedjelju od 18.15 sati. U subotu će se u finalu Kupa za rukometašice također u Poreču od 16.15 sati sastati Podravka i Lokomotiva.

