Zagreb i Nexe ušli u finale Kupa

U finalu ovosezonskog Hrvatskog kupa za rukometaše igrat će Zagreb i Nexe, nakon što je u prvom polufinalu završnog turnira u Poreču Zagreb svladao drugoligaša Ribolu iz Kaštela sa 32-21 (14-12), u drugom je Nexe sa 30-26 (15-14) nadigrao Goricu.

Braća Cenić, Aleksandar sa šest i Ognjen s pet golova iz igre nadoknadili su neigranje Tina Lučina koji je isključen u samom otvaranju utakmice, dok je Ivan Barbić realizirao pet sedmeraca za Nexe, a u sastavu Gorice istakli su se Hrvoje Ceković s osam i Bruno Mlakar s pet pogodaka.

Dvoboj Nexea i Gorice odlučen je tek u zadnjih pet minuta. Gorica je serijom 3-0 stigla do poravnanja na 25-25 u 53. minuti, ali potom sedam minuta nije poentirala, što je Nexe iskoristio za odlučujuću seriju 4-0 kojom je na ulasku u zadnju minutu stigao do nedostižnih 29-25.

Ranije u petak je Giorgi Chovrebadze sa sedam golova predvodio Zagreb, dok je Marko Milković bio peterostruki strijelac za Ribolu. Zagreb i Nexe finalni će dvoboj igrati u nedjelju od 18.15 sati. U subotu će se u finalu Kupa za rukometašice također u Poreču od 16.15 sati sastati Podravka i Lokomotiva.