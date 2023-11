Zagreb igra ključnu utakmicu sezone: 'Neka Arena bude puna, ovo moramo pobijediti!'

Dan ranije nego dosad, u srijedu, Zagreb će igrati Ligu prvaka. Razlog je koncert Aleksandre Prijović u petak, prvi od pet, pa će zagrebaši morati prepustiti termin četvrtkom, ali barem ostaje onaj standardni od 18:45. No, ne mijenja puno na stvari, nakon poraza u Kielcu nisu imali ligašku obavezu, pa su se odmah mogli koncentrirati na Pick Szeged, koji se pretvorio u najvažniju utakmicu sezone.

- Moramo pobijediti Szeged - bez puno će razmišljanja kapetan Jakov Gojun.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Da razbiju klasičnu proceduru uoči utakmice, u ponedjeljak su bili u prostorijama generalnog sponzora, točili gorivo prolaznicima i dijelili ulaznice. Protiv Kielca je u Arenu stiglo 6500 navijača, najviše ove sezone, pa zašto prekosutra ne popraviti brojku.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagreb ima šest bodova nakon osam utakmica, tri manje od šestog mjesta, a mnogi su nezadovoljni. Moglo je, i trebalo, biti više bodova na kontu, samo da nije bilo krivih koraka i poteza u završnicama protiv Kielca, Aalborga, Szegeda... Baš taj Szeged, primjerice, zabije za pobjedu u Pelisteru u zadnjim sekundama.

- Sigurno da je puno bodova otišlo na stranu protivnika u tim zadnjim minutama, ali ja vjerujem da to nije pokolebalo ovu momčad. Pridajem tu neke stvari i sreći, mislim da je nismo imali, ali mislim da će se to vratiti. Iz osobnog iskustva, puno sam utakmica izgubio, a iz njih naučio. Dok ne izgubiš, dok ne prospeš, ne znaš se nositi s time - kaže Ivan Čupić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Pobjeda nad Szegedom će nam neke stvari otvoriti, vjerujem da će u srijedu otići utakmica u našu korist. Još je deset bodova do kraja. Mi smo pokazali da svaku utakmicu igramo na dva boda, a ne da izgubimo manje, da ostavimo dobar dojam, da se trudimo, nego da uzmemo dva boda. Ima ova ekipa puno toga, puno toga za dobiti, za izgubiti, za napraviti i gluposti neke, da bi u konačnici profitirala. Mislim da je dokaz i da nismo u Kielceu imali problem 5-1, nego smo stavili sedam na šest, znači, nešto smo i radili, možda i uprskali koju loptu s time, a to je do sada bilo ono što nam je statistički dobro išlo.

Iskusni su najviše govorili, a iskusni i najviše i potegnu kada treba. Pa makar bilo i u obrani, kada treba. A šef te obrane, najbolje u Ligi prvaka, jest kapetan Gojun.

- To je naš zaštitni znak. Bili smo i prije dvije godine najbolja obrana. A opet imamo šest bodova, predzadnji na tablici. Trebamo odrastati, bolje to kapitalizirati, možda koju polukontru više istrčati, ali mislim da je i Kielce nama htjelo istrčati koju više pa smo na kraju bili tamo i s Karačićem i Talantom kasnije, sjeli, takve su utakmice bile. Vjerujem da će nam se to sada otvoriti protiv Szegeda. Na tome i radimo da te neke jednostavne golove postižemo. Realno, danas je šest na šest teško igrati, ali za dobar rukomet bez obrane ne ide, a moram pohvaliti i Mandu koji je sjajan ovu sezonu.

Završna riječ?

- Nema u srijedu ćemo prosuti bod ili dva. Liga prvaka ne oprašta. Nadam se da će i navijači prepoznati i napuniti Arenu.

Walczak upitan

Poljski pivot Patryk Walczak pokazao se vrlo bitnim u Zagrebovoj koncepciji. Propustio je gostovanje u Kielcu, a upitan je i za srijedu.

- Muči ga koljeno, nije trenirao. Vidjet ćemo na treningu pa ćemo procijeniti - rekao je trener Andrija Nikolić.