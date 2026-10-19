Zagreb igra zadnju utakmicu u Ligi prvaka: 'Želimo se iskupiti'

Rukometaši Zagreba će u srijedu (18.45 sati) u Areni odigrati posljednju domaću utakmicu u prvom dijelu grupne faze Lige prvaka, a suparnik im je francuski Paris Saint-Germain, koji je u prvom dvoboju ovih suparnika odigranom u Parizu sredinom rujna pobijedio sa 34-30.

Bio je to dvoboj drugog kola, nakon što je hrvatski prvak u prvom kolu pred domaćim navijačima svladao Celje (31-29). Uslijedio je poraz od PSG-a, a potom i dva od danskog Aalborga, od kojih je posebno bolan bio onaj doživljen u Zagrebu (23-33). "Zagrebaši" su bili znatno ozbiljniji suparnik u Danskoj, gdje su poraženi s minimalnih 34-33.

Zagreb: Najava utakmice Lige prvaka RK Zagreb i PSG | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Francuska momčad je u prva četiri kola ostvarila tri pobjede i jedan remi. Aalborg i PSG su sa po sedam bodova uoči petog kola osigurali plasman u sljedeću fazu natjecanja u Ligi prvaka, a Zagreb je i matematički bez izgleda za to ostvarenje, jer ima samo dva boda i nalazi se na trećem mjestu u skupini. Na začelju je Celje bez bodova. I "Zagrebaši" i Celjani će natjecanje nastaviti u Europskoj ligi.

No, to nimalo ne umanjuje značaj ovog dvoboja, jer se hrvatski prvak želi iskupiti pred domaćim navijačima.

- Nakon zadnje domaće utakmice s Aalborgom ostali smo dužni sebi i našim navijačima. Pokušali smo se iskupiti u Danskoj, sada imamo priliku to učiniti i u našoj Areni. Želja je odigrati dobru utakmicu i pokušati produžiti period bez crnih rupa kroz 60 minuta, da nam se ne dogodi situacija u kojoj moramo stizati nekoliko golova zaostatka protiv iznimno kvalitetnog protivnika, jer tako gubimo jako puno snage. Želimo krenuti jako agresivno od prve minute, puhati za vrat PSG-u kroz cijelu utakmicu i na taj način stići do željenih bodova - rekao je trener Zagreba Hrvoje Horvat na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Zagreb: Najava utakmice Lige prvaka RK Zagreb i PSG | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Horvat je dodao da Diano Ćeško ne konkurira ni za ovaj dvoboj te da je upitan nastup Jovice Nikolića zbog nezgodnog pada na rame u domaćem prvenstvenom srazu sa Spačvom.

- Bilo kako bilo, oni koji će igrati dati će sve od sebe da razveselimo naše navijače u srijedu - zaključio je Horvat.

I kapetan Zagreba Filip Glavaš s optimizmom gleda na sljedeću utakmicu.

- Bili smo jako blizu bodovima u Parizu i Aalborgu, ali ono nešto malo nam je ipak nedostajalo. Nekih velikih tajni između dva sastava baš i nema, dobro se poznajemo i mislim da će bodove odnijeti ona ekipa koja svojim pristupom to bude više željela na terenu. Nadam se da će nas navijači doći podržati u što većem broju u srijedu u posljednjoj domaćoj utakmici Lige prvaka ove godine. Uz njihovu pomoć vjerujem da možemo pobijediti jednog velikana i tako se na najbolji mogući način zahvaliti na tome što nas bodre i podržavaju iz utakmice u utakmicu.

Ovom prigodom predstavljena je i nova sponzorska suradnja između RK Zagreba i tvrtke GA Croatia koja je zastupnik automobilske marke Dacia za hrvatsko tržište. Priopćeno je da će u sklopu suradnje RK Zagrebu na korištenje je ustupljeno 11 vozila marke Dacia koja će klubu biti na raspolaganju tijekom svakodnevnih aktivnosti i brojnih obveza u natjecateljskoj sezoni.