Zagreb opet poražen. Danski GOG Gudme ih svladao s 33-28. Zagreb trinaesti na ljestvici, s jednom pobjedom i 13 poraza. Tskhovrebadze briljirao s 10 golova, ali nije bilo dovoljno
Zagreb izgubio i u zadnjem kolu Lige prvaka. Ostao na dva boda
U dvoboju posljednjeg, 14. kola skupine B EHF Lige prvaka, trinaesti poraz upisali su rukometaši Zagreba, danski GOG Gudme je na svom parketu slavio s 33-28 (16-13). GOG je upisao šestu pobjedu u skupini te je došao do ukupno 13 bodova, a Zagreb je uvjerljivo posljednji na ljestvici. Ostvario je tek jednu pobjedu i 13 poraza.
Zagreb je dobro otvorio utakmicu te je poveo s 5-3. Uslijedila su tri domaća pogotka i vodstvo 6-5 Danaca koji su dominirali u ostatku prvog poluvremena. Domaći sastav je poveo tijekom prvog dijela s četiri razlike, a na odmor se otišlo uz 16-13 za GOG Gudme. Početkom drugog dijela uslijedio je niz četiri gola hrvatske momčadi te je Zagreb već u 38. minuti došao do izjednačenja 19-19. Uslijedio je potom ritam utakmice pogodak po pogodak svake momčadi, s tim da je u stalnoj minimalnoj prednosti bio Zagreb.
Novo odvajanje od strane GOG Gudmea uslijedilo je deset minuta prije kraja kada je domaćin pobjegao na 28-25, a utakmica je i definitivno odlučena kada su Danci četiri i pol minute prije kraja poveli s nedostižnih 31-27. S devet golova pobjednički je sastav predvodio Frederik Bjerre, dok je šest postigao Oli Muttin.
Giorgi Tskhovrebadze bio je uvjerljivo prvi strijelac Zagreba s deset pogodaka. Po četiri gola su dali Mateja Dodić i Ihar Bialiauski.
Wisla Plock i Szeged su remizirali 30-30. U domaćem sastavu hrvatski rukometaš Lovro Mihić je dao tri gola, dok je vrlo dobru predstavu za goste odradio Marin Jelinić koji je postigao šest pogodaka.
