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ZAGREBAŠI JAKO DOBRI

Zagreb izgubio od Kielcea, ali baš zamalo! Obrana jako dobra, nedostajalo je koncentracije...

Piše Iz Tatabanye: Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb izgubio od Kielcea, ali baš zamalo! Obrana jako dobra, nedostajalo je koncentracije...
Foto: Jakov Drobnjak/24sata
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ZAGREB - KIELCE 26-29 U finalu Fresh Corner Cupa Zagreb je izgubio od Kielcea, ali odigrao jako dobro utakmicu i pokazao da će biti problem ove sezone u Ligi prvaka. Pogotovo u obrani

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Zagreb je izgubio od Kilecea u finalu Fresh Corner Cupa 29-26, ali pokazao da će ove sezone biti problem svima. Hrvatski prvak ponovo je izgledao sjajno u obrani, držao moćne Poljake u egalu, ali je na kraju nedostajalo koncentracije. Nekoliko crnih rupa i poklonjenih lopti protivniku, Kielce je preiskusna momčad da to ispusti, ali Zagreb ih je imao u jednom trenu. 

Ono što treba naglasiti iz ove utakmice protiv puno ozbiljnijeg protivnika je ta da će ova Zagrebova obrana stvarati probleme i jačim europskim momčadima. Već sada to izgleda jako dobro, čvrsto i pokretljivo, a uigravanjem i boljom fizičkom spremom samo može rasti. U prvom dijelu problem je bila - koncentracija. Da su momci Hrvoja Horvata bili malo smireniji i malo manje brzali, utakmica bi bila čisti egal.

Foto: Jakov Drobnjak/24sata

Prvi dio krenuo je s dobrom obranom Zagreba i brzim golom, ali i otkrio da će Poljaci jako "vući u leđa" i igrati brzi centar. Na početku im je to prolazilo ja je Vlah radio probleme Zagrebu. Onaj najveći problem bila je upravo realizacija i koncentracija. Nekoliko puta nakon odlične obrane sijevnula je kontra koju je Zagreb promašio. Štrlek je pogodio stativu, Glavašu brani golman pa Beljavski dobiva isključenje i Kielce se odvaja na dva gola razlike (5-3 u 6. minuti). 

Zatim je stao i Zagrebov napad, nije bilo ideje te je Tskhovrebadze na individualnu kvalitetu zabio gol s devet metara, ali primali su se laki golovi pa je Horvat u 9. minuti pozvao time-out. Postavljena obrana i dalje je bila sjajna, Kielce nije nalazilo toliko prostora ni šuteva, ali onda nakon takve jedne obrane golman Zagreba, Sandro Meštrić, baca loptu točno u ruke igraču Kielcea koje odlazi na 8-5.

Kielce je držalo prednost, a oko 15. minute otvorila se šansa za povratak. Poljaci dobivaju isključenje i idu u napad bez golmana, a onda se događa teški pad koncentracije. Zagrebaši igraju odličnu obranu, ali dva puta promašuju prazan gol za redom i umjesto mogućeg egala, Kielce je izdržalo i nastavilo svoju igru. Horvat je radio promjene, ušli su na vanjsku liniju Gavrić, Pavlović i Ćeško, koji su odigrali dobru rolu. Raužan je stao na pivota i promašio zicer, a krila nisu dobila puno lopti. Dakle, treba veća koncentracija.

Brza lopta bila je ključ i na taj način su zabijali Ćeško i Pavlović. Obojica su se probijala kroz obranu Poljaka i ulazilo je u gol. Zagreb je stigao do 13-9, treba napomenuti da je golman Meštrić jako dobro branio, skinuo dva penala Poljacima i par zicera, ali bacio je dvije lopte točno u ruke protivniku. Poluvrijeme je završilo 14-10 za Kielce. 

Foto: Jakov Drobnjak/24sata

U nastavku Zagreb fenomenalan. Horvat je dao veću minutažu mlađim snagama u napadu pa su Ćeško, Pavlović, Gavrić, Nikolić i Tufgedžić radili probleme Poljacima. Beljavski i Štrlek bili su na klupi. Meštrić je nastavio sjajno braniti, Mamić i Kalaraš podizali su obranu, 5-1 je sjajno funkcionirala, i topila se prednost Poljaka. Zatim je krenuo šou Jovice Nikolića. Dva puta je zabio iz finte okreta, Zagreb je smanjio na -1, a u 45. minuti Pavlović zabija kontru za egal (19-19). Igralo se gol za gol, skoro do samog kraja, ali su se Poljaci ipak izvukli i pobijedili 29-26.

Jako dobra partija Zagreba, pogotovo mlađih snaga i dokaz da se itekako dosta radilo na pripremama. Liga prvaka neće biti laka, ali uz ovakav pristup i još više uigravanja, sve je moguće. Treba napomenuti da je Sandro Meštrić na golu Zagreba imao 11 obrana te se u ove dvije utakmice vidjelo da će Zagreb itekako moći računati na svoje golmane. Urh Kastelic nije branio ovaj susret.

RK Zagreb: Meštrić 11 obrana, Suljević 2 obrane; Barbashynski, Topić, Ćeško 4, Tskhovrebadze 4, Mamić, Štrlek 1, Karačić 3, Gavrić 2, Raužan 1, Pavlović 3, Kalarash, Nikolić 4, Bialiauski, Glavaš, Tufegdžić 4, Sadouski

Trener: Hrvoje Horvat

HC Kielce: Morawski 8 obrana, Milosavljev

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