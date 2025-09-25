Zagreb je Barcelonu srušio tek jednom, u gostima bez Balića. Ovo su bila finala u Ledenoj

Uvijek je spektakl kada Barcelona dolazi u Zagreb. Krajem 90-ih u Ledenu dvoranu, s kojom je nekako uvijek izlazila na kraj, a zadnjih godina u Arenu. Imala je čak u korona sezoni izlet i u Sutinska vrela, ne ponovilo se. Nevjerojatno, ali Zagreb nikad nije pobijedio Barcelonu na domaćem terenu u 13 utakmica. U sezoni 2011./2012. pobijedili su u Kataloniji, tad bez Ivana Balića. Do danas je Barcelonu u Blaugrani pobijedilo ukupno 10 klubova.

Nema više puno sličnosti s devedesetima, osim da je Barcelona i dalje europski top, a Zagreb i ne baš. Ima 12 naslova prvaka, prvi sljedeći su Gummersbach i Magdeburg s po pet, Kiel ima četiri. Nikad se u sportu ne zna, ali ako itko ikad to dostigne, svaka čast.

U drugoj polovici devedesetih to je bila nepobjediva momčad. Zagreb je prije te dominacije uspio dvaput biti prvak Europe, i dan danas velika zahvala ide Teki i Wallauu, koji su Barcelonu u polufinalima maknuli s puta.

Onda su se tri puta zaredom, od 1997. do 1999. susreli u finalu, Kljunov Zagreb s Džombom, Jovićem, Saračevićem, Loserom, Golužom, Bašićem, Ivandijom, Šujsterom, Bilićem, nekim malim Špremom, prva dva finala i s Pakom Ćavarom. Riverina Barcelona čija se sedmorka znala napamet, Svensson, Guijosa, Ortega, Šepkin ,Masip, O‘Callaghan, Urdangarin. Onda im je došao Ćavar i sve zaokružio za pet naslova prvaka zaredom. Čudo jedno.

Zagreb: Rukometna Liga prvaka, RK Zagreb CO - FC Barcelona | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Kad si tako dobar, onda si i miljenik sudaca, što je Barcelona apsolutno bila kad bi zapelo. U prvom finalu Barcinih 31-22 kod kuće pa 30-23 u Ledenoj pred 11.000 navijača pojačanih Bad Blue Boysima. U drugom 28-18 pa 28-22, a samo je u trećem prva utakmica u Ledenoj bila neizvjesna, jedini put kad Barcelona nije pobijedila u Zagrebu (22-22), ali u uzvratu opet ista priča (29-18).

Uz pobjedu u Barceloni iz 2012., nekoliko je puta Zagreb u bio blizu. U prvoj utakmici te sezone u Zagrebu 30-31 uz 10 golova Horvata, ali bilo je i potopa. Odzvanja kod kuće 19-36 iz 2019. i godinu poslije 45-27 u Barceloni.