Zagreb kod Wisle na teškom popravnom: 'Sad su jedan od najboljih klubova Europe'

Novi tjedan Zagrebu donosi drugo gostovanje u rukometnoj Ligi prvaka. Prvo u Bitolju kod Eurofarm Pelistera nije prošlo dobro, poraz (23-25) kod konkurenta za prolazak skupine nimalo nije ugodan, pogotovo kad je prvi uopće od aktualnog prvaka Sjeverne Makedonije u osmom susretu. Unatoč njemačkim sucima koji su počastili Makedonce, Zagreb je morao biti puno bolji. A sad zašto nije...

Prilika za popravni bit će u srijedu (20.45) u Plocku kod Wisle iako je danas taj teren sve samo ne za popravljanje situacije. Wisla je sjajno krenula pobijedivši u Szegedu 34-33. Zadnjih godina bitno raste, narasla je do dva naslova prvaka Poljske zaredom krajem Kielca, pa još malo pojačala tempo s dolascima Richardsona, Bergeruda, Kosorotova, Ilića... Richardson je odmah krenuo s 12 golova, detalj. Momčad koja ove sezone otvoreno napada Final Four.

- Wisla je odlična momčad u koju se dosta ulaže i koja se svake godine sve više razvija. Klub koji u prijelaznom roku dovodi igrače iz Veszprema i Barcelone svakako je vrlo ambiciozan. Očekujem naše puno bolje izdanje nego li je to bio slučaj u Bitolju. Možemo i moramo biti bolji. Vjerujem da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu. Wisla je odličan protivnik, ali ja vjerujem u naše dečke i znam da se neće lako predati - kaže trener Andrija Nikolić.

Zagreb i Trogir sastali se u 1. kolu Paket24 Premijer lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Igor Karačić naigrao se zadnjih šest godina derbija s Wislom u dresu Kielca. Usporedba prije i sad?

- Wisla je veliki projekt u koji je uloženo dosta novaca. Sjećam se svojih prvih godina u Kielceu kad smo ih pobjeđivali s lakoćom, međutim, oni su rasli iz godine u godinu i na koncu došli do toga da su preuzeli primat u poljskom rukometu. Mislim da su odlično posložili klub i za mene su jedan od najboljih klubova trenutno u Europi. Odlično posložena ekipa, opasna sa svih pozicija. Ukoliko mislimo imati šanse za bodove, koncentracija nam mora biti na sto posto. Prvu utakmicu nismo odradili onako kako treba, nismo bili na razini i to moramo popraviti. Mi smo jako mlada ekipa kojoj će trebati vremena da se uigra, ali ja se nadam da možemo otići u Poljsku i pokazati Zagreb na razini kakvoj treba biti.

Zagrebu za tu razinu trebaju i golmani, Ante Grbavac u završnici je utakmice protiv Pelistera dao šansu ekipi, ali ukupno je to bilo malo za Zagreb.

- Pojačali su se vrhunskim igračima iz najboljih europskih klubova, pa ih je tako u prošloj utakmici predvodio Richardson koji im je stigao ljetos iz Barcelone. Na njega će valjati posebno pripaziti. Istaknuo bih i njihovu vrlo jaku obranu, a imaju i odlične golmane. Taj susret je za nas veliki izazov i premda oni jesu favoriti, mi ćemo pokušati donijeti bodove u Zagreb. Moramo popraviti izvedbu u odnosu na prvo kolo u Bitolju kad smo bili u egalu do zadnjeg napada, ali smo ostali kratki u završnici. Vremena za kukanje nema, moramo se okrenuti dvoboju u Poljskoj i pokušati iznenaditi Wislu na njenom terenu - rekao je Grbavac.