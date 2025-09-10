Zagreb podbacio na otvaranju LP-a kod konkurenta, sramotni show njemačkih sudaca!

Loš početak za Zagreb u Ligi prvaka. Zagrebaši su izgubili kod Eurofarm Pelistera 23-25, izgubili su bodove koji su bili u planiranoj računici protiv konkurenta za prolazak skupine jer bolju priliku od ove u gostima ove sezone neće imati. Šteta, ali kad zabiješ 23 gola u gostima, 18 iz igre, ne možeš pobijediti ozbiljnog protivnika.

Znali su svi da će u Bitolju igrati i protiv tribina, ali opet dok ne osjetiš to na terenu, nije isto. Na papiru je Zagreb u Bitolj došao kao blagi favorit, ali jedno je papir, drugo teren na kojem je Zagreb pokazao dosta slabosti i to će morati brzo popraviti jer idućeg tjedna ide u Plock kod Wisle, pa dolazi Barcelona u Areni i slijedi put u Pariz. Teško će se tu naći bodovi, zato je ovaj poraz problem više.

Od prvog napada nije bilo dobro za Zagreb. Vanjska linija Karačić - Beljavski - Klarica bez ideje, gledanja na gol, koji im se ozbiljno smanjio nego inače. Nevjerojatno, ali tek u 12. minuti prvi gol iz igre, osnovno prebrojavanje koju je iz gruzijske škole rukometa pokazao Tshkovrebadze i Glavaš je pogodio s krila, nakon prva tri sedmerca.

Prodisao je nakon 3-7 pomalo Zagreb, kao da se uz Čkembare na nogama metar od terena već nije teško disalo. Walczak je puno bolje odrađivao startnu Topićevu rolu u obrani uz Gojuna, ali Grbavac se iza nije nikako mogao sastati s loptom. U 20. minuti Suljević je proslavio jedinu obranu Zagreba u prvom poluvremenu. Što reći...

Makedonci nisu mogli biti skroz savršeni, pa su nešto i poklonili na račun Zagreba, koji je bio bez gola Beljavskog, Karačića. Karačić je dobio Henigmanov lakat u vrat, za dvije minute, ali njemački suci su mu pokazali da ne glumi. VAR nisu ni htjeli pogledati, ali bitno da su gledali Topićev dodir za oskarovsku glumu Kuzmanovskog da bi isključili Topića. Kad nisu našli ništa da oštete Zagreb, onda su Kuzmanovskom pokazali dvije minute. Strašni su Nijemci.

Zagreb je primarno morao riješiti vlastite probleme nego one sa sucima, koji su odlučili postati glavne zvijezde večeri u Bitolju pa su za rušenje i povlačenje s leđa Karačića dvije minute dali Hosnom i Karačiću. Netko ih je upozorio da se ne valja igrati s Čkembarima.

Svašta je bilo na parketu, rukometa najmanje, ali Zagreb je iz svega kratko profitirao. Grbavac je zaustavio seriju Manaskova sa sedam metara za prvu obranu, prije toga zabio s gola na gol, pa onda pročitao i Cehtea.

Pelisterov odgovor na Grbavca bio je iransko-rumunjski ninja Saeid Heidarirad i Zagreb je iz dva gola plusa potonuo u dva minusa pa onda i tri na deset minuta prije kraja. Da se ne primakne previše, Nijemci su Ćavaru, koji je iz kuta dotrčavao uhvatiti loptu - i uhvatio debelo unutar igrališta - svirali prijestup. Jer zašto ne odsuditi nešto što se ne sudi i onda odmah i pokloniti domaćinima i sedmerac. Sramota, baš sramota.

Zagreb nije odustao na 20-23, Glavaš sa sedam metara i Topić iz kontre za minus jedan. Bilo je još vremena, ali Topić zicer pretvara u očaj za Zagreb. No, Grbavac daje šansu za popravni, Zagreb ima zadnji napad nakon minute odmora, Kavčić ide na gol pod prekršajem, Nijemci naravno ne vraćaju napad zbog prekršaja i Heiderirad zabija za kraj.

Eurofarm Pelister - Zagreb 25-23 (13-12)

Eurofarm Pelister: Heiderirad 1 (9 obrana), Mitrevski (3 obrane): Manaskov 8, Cehte 1, Hackbarth 1, Tajnik 1, Walid, Henigman 1, Radivojević 1, Kuzmanovski 6, Abutović, Atanasijević Pe., Peševski 1, Hosni 4, Hadžić, Atanasijević Pa.

RK Zagreb: Grbavac 1 (9 obrana), Suljević (1 obrana); Walczak, Faljić, Klarica 5, Gojun, Tskhovrebadze 1, Ćavar 3, Karačić 1, Topić 2, Gavrić 1, Przytula 1, Beljavski, Kavčič 1, Glavaš 7

Sedmerci: Pelister 6/7, Zagreb 5/5

Isključenja: Pelister 10 minuta, Zagreb 10 minuta