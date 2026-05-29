OVACIJE ZA IKONU

Zagreb protiv Sesveta osvojio 34. naslov prvaka! Legendarni Gojun oprostio se od rukometa

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Utakmica finala Prvenstva Hrvatske, RK Zagreb - MRK Sesvete | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zagreb osvaja 34. naslov prvaka Hrvatske u rukometu pobijedivši Sesvete! Legendarni Jakov Gojun završava karijeru uz ovacije publike

U finalnom susretu doigravanja za prvaka Hrvatske rukometaši Zagreba su pobijedili Sesvete 38-32 (21-16) čime su osigurali novu krunu najbolje momčadi u državi.

Za Zagreb je to 34. titula u povijesti, a ujedno je i ove sezone kompletirana dominacija budući da su nedavno igrači Zagreba pobjedom u finalu protiv Nexea osvojili i hrvatski Kup. Sesvete su po prvi puta u povijesti izborile nastup u razigravanju za prvaka.

Sesvete su vodile samo na početku dvoboja. U 13. minuti ogleda Zagreb je pobjegao na tri gola prednosti. Krajem prvog dijela bilo je i plus sedam za Zagreb pa je sve ostalo bilo odrađivanje posla s domaće strane.

Sa šest pogodaka prvi je strijelac Zagreba bio Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze. Po pet su golova dali Petar Topić i Stanislau Sadouski, a po četiri Kavčić, Ali Sayed Abdou, Pavlović i Trivković. U sastavu Sesvečana Tin Baković je postigao devet golova, dok se Petar Lulić sedam puta upisivao u strijelce.

Zadnju utakmicu u karijeri odigrao je veliki, legendarni Jakov Gojun, koji se oprašta od najdražeg mu sporta. Cijela Kutija šibica pozdravila ga je gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Tako je završila karijera hrvatskog stupa obrane, a njegove sjajne partije u obrani pamtit će svi rukometni fanatici u Hrvastkoj.

