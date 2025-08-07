Zagreb se pojačava! Besplatno dovodi Gruzijca iz Bundeslige

Hrvatski rukometni prvak Zagreb dovodi pojačanje iz Bundeslige. Naime, kako pišu njemačke novine Bild, gruzijski desni vanjski raskinuo je ugovor s tamošnjim prvoligašem Gummersbachom, tako da će se Zagrebu pridružiti bez odštete. Ugovor s njemačkim klubom vrijedio mu je do 2027. godine.

Nijemci su ovog ljeta doveli dva nova desna vanjska, tako da je Tskhovrebadze jednostavno "postao višak".

- Puno sam naučio u Gummersbachu u protekle dvije godine i želio bih zahvaliti svima u klubu i oko njega koji su me podržavali na tom putu. Sada me čeka novi, uzbudljiv izazov kojem se jako veselim - rekao je Gruzihac na odlasku iz kluba.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Prošle je sezone dijelio svlačionicu s Dominikom Kuzmanovićem, a trebao bi rasteretiti Luku Lovru Klaricu, koji je prošle sezone nosio veliki teret na poziciji desnog vanjskog u Zagrebu.