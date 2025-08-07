Obavijesti

PRVAK RADI POTEZE

Zagreb se pojačava! Besplatno dovodi Gruzijca iz Bundeslige

Piše Luka Tunjić,
Zagreb se pojačava! Besplatno dovodi Gruzijca iz Bundeslige
Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Puno sam naučio u Gummersbachu u protekle dvije godine i želio bih zahvaliti svima u klubu i oko njega koji su me podržavali na tom putu, rekao je Gruzijac

Hrvatski rukometni prvak Zagreb dovodi pojačanje iz Bundeslige. Naime, kako pišu njemačke novine Bild, gruzijski desni vanjski raskinuo je ugovor s tamošnjim prvoligašem Gummersbachom, tako da će se Zagrebu pridružiti bez odštete. Ugovor s njemačkim klubom vrijedio mu je do 2027. godine.

Nijemci su ovog ljeta doveli dva nova desna vanjska, tako da je Tskhovrebadze jednostavno "postao višak". 

- Puno sam naučio u Gummersbachu u protekle dvije godine i želio bih zahvaliti svima u klubu i oko njega koji su me podržavali na tom putu. Sada me čeka novi, uzbudljiv izazov kojem se jako veselim - rekao je Gruzihac na odlasku iz kluba.

GER, THW Kiel vs. VfL Gummersbach, Handball, Bundesliga, Spieltag, 25, Saison 2024/2025, 05.04.2025
Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Prošle je sezone dijelio svlačionicu s Dominikom Kuzmanovićem, a trebao bi rasteretiti Luku Lovru Klaricu, koji je prošle sezone nosio veliki teret na poziciji desnog vanjskog u Zagrebu.

