Zagreb sjajno počeo pa izgubio od jakog Vardara u Makedoniji

PPD Zagreb je u Makedoniji izgubio od favoriziranog Vardara 28-26.

Hrvatski prvak je u nedjelju igrao tešku utakmicu s Flensburgom u Ligi prvaka koju je izgubio 21-22, no usprkos porazu Zagreb se plasirao u osminu finala. Tri dana kasnije Zagreb je gostovao kod jedne od najboljih europskih ekipa i aktualnog pobjednika SEHA lige. U neizvjesnom susretu pobjeda je pripala Vardaru koji je preuzeo vodstvo na ljestvici ispred hrvatskih klubova PPD Zagreba i Nexea.

PPD Zagreb je odlično ušao u susret i nakon 11 minuta igre imao je četiri gola prednosti (5-1). Vardar se ubrzo vratio i u 17. minuti domaćin je izjednačio (7-7), a u 22. minuti stigao i do prvog vodstva (10-9). Pogodak prednosti Vardar je imao i na poluvremenu.

Zagreb je dobro ušao i u nastavak i u 40. minuti je stigao do prednosti 18-17, a pet minuta kasnije i do +2 (20-18). Uslijedio je pad Zagreba i domaćin je serijom 7-3 okrenuo rezultat u svoju korist (25-23). Dvije minute prije kraja PPD je izjednači na 26-26, no Vardar je potom zabio dva gola i na koncu upisao pobjedu 28-26.

U prvom ovosezonskom dvoboju, igranom u drugoj polovici listopada, rukometaši PPD Zagreba slavili su u svojim Sutinskim vrelima protiv aktualnih prvaka sa 26-23 .

Vardar je do pobjede predvodio Christian Dissinger sa sedam golova, dok su Igor Karačić, Dainis Kristopans i Dimitrij Kiselev zabili po četiri gola, a Ivan Čupić tri gola. Kod Zagreba najefikasniji su bili Ivan Sršen s osam, Josip Božić Pavletić sa šest, te Senjamin Burić s pet golova.

Na ljestvici vodi Vardar sa 39 bodova, dok Nexe i PPD Zagreb imaju po 36 bodova. Meškov i Tatran Prešov imaju po 30 bodova, a zatim slijede Steaua (18), Vojvodina (16), Metalurg (10), Željezničar (10) i Izviđač (4).