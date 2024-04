Zagreb stvara moćnu ekipu za sljedeću sezonu: Produžio ugovore s osmoricom igrača!

Posljednjih nekoliko godina RK Zagreb je bio kanta za napucavanje u Ligi prvaka. Kako je i reprezentacija bila u velikom padu, interes za rukometom totalno je pao. Zagrebaši su pet godina bili bez eliminacijske faze Lige prvaka, a zagrebačka Arena zjapila je prazna. Sve do ove sezone kada je klub napravio ogroman iskorak i podsjetio nas na one slavne dane kada je žario i palio europskim rukometom!

Zagreb je u Ligi prvaka ove sezone rušio PSG, Szeged, Kolstad, uzimao bodove Aaalborbu i Kielceu, a Arena je bila krcata gotovo svaku utakmicu. Pojavili su se neki novi junaci poput Mateja Mandića, Zvonimira Srne i Luke Lovre Klarice zbog kojih su se djeca opet zainteresirala za ovaj predivni sport. Zagrebaši su nakon pet godina konačno ušli u osminu finala, a da je bilo malo više sreće, mogli su izbaciti i Montpellier, ali nažalost nisu uspjeli. No, nitko zbog toga ne žali u klubu. Napravili su ogroman iskorak, vratili publiku na tribine i stvorili momčad koja može svako srušiti, pogotovo na svome terenu.

Zagreb se sada posvetio obrani naslova u domaćem prvenstvu, no već sada se rješava križaljka za sljedeću sezonu. Glavni cilj bio je zadržati udarne snage i to su uspjeli! Timur Dibirov i Jakov Gojun produžili su ugovore do 2025. godine, dok su Luka Lovre Klarica, Matej Mandić, Aleks Kavčić, Adin Faljić, Patryk Walczak i Davor Ćavar obvezali se do 2026. godine. I to je najveće pojačanje za sljedeću sezonu. Momčad će biti godinu dana iskusnija, zrelija i bolja. A uz nove dodatke, to bi trebao biti novi stroj koji će mljeti na svome terenu.

- Intenzivno smo radili kako bismo na okupu zadržali kostur ekipe. Veliko mi je zadovoljstvo reći kako će svi igrači koji su ove sezone dali najveći obol u stvaranju jednog dobrog rezultata ostati sigurno do ljeta 2025. godine, a mnogi od njih i godinu duže. Velika je stvar što smo uspješno realizirali dolazak nekih novih, vjerujemo kvalitetnih igrača, ali naš najveći uspjeh jest to što smo s čak osmoricom igrača koji su nosili našu igru našli zajednički jezik i dogovorili nastavak suradnje. Naš cilj je uvijek bio raditi na benefitu kluba i reprezentacije, a činjenica da smo produžili ugovore i s našim mladim hrvatskim igračima govori da smo na pravom putu - rekao je sportski direktor Damir Bičanić.

Ivan Čupić oprostit će se od rukometa na kraju sezone i priključiti stožeru trenera Andrije Nikolića, Cuni Morales i golman Panjtar odlaze, a Zagrebu će se priključiti srednji vanjski Ivano Pavlović, mladi bjeloruski bek Igor Beljavski iz SKA Minska i ljevoruki Srbin Mihajlo Radojković.