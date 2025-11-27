Zagreb traži pozitivan šok pod vodstvom novog trenera: Bacit ćemo se na glavu za svaku loptu

Rukometaši Zagreba od 18.45 tražit će prvu pobjedu u Ligi prvaka. U sklopu devetog kola grupne faze idu na gostovanje u susjednu Mađarsku gdje će u Szegedu igrati protiv Pick Szegeda. Zagreb je zadnji u skupini B bez bodova u osam utakmica, a Szeged je na četvrtoj poziciji s osam bodova u isto toliko susreta.

Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prošlom ogledu spomenutih aktera 22. listopada u Areni Zagreb Szeged je slavio 28-23. Najbolji strijelac za Szeged na susretu bio je hrvatski reprezentativac Marin Jelinić s pet golova, a kod Zagreba Filip Glavaš sa šest pogodaka.

Veliki udarac u redovima "lavova" je ozljeda Luke Lovre Klarice koji će s rukometnih terena izbivati oko šest tjedana. Novi-stari trener Nenad Šoštarić najavio je gostovanje kod Mađara i spomenuo važnost desnog beka.

- U četvrtak gostujemo u Szegedu kod ekipe pune vrhunskih profesionalaca koja se trenutno nalazi na četvrtom mjestu naše grupe s osam osvojenih bodova i koja sigurno ima ambicije biti i bolje plasirana. Mi nažalost imamo novih zdravstvenih problema u vidu ozljede Luke Lovre Klarice tako da u Szeged putujemo dodatno oslabljeni. Bez obzira na to mi se moramo bacati na glavu na svaku loptu i moramo pružiti svoj maksimum u svakoj situaciji. Zadnji atom svoje fizičke i mentalne snage moramo ostaviti na terenu i to je jedini put kojim se možemo vratiti. Dečki su dobro radili na zadnjih nekoliko treninga i sada je samo pitanje možemo li to ponoviti i na utakmici. Znanja i sposobnosti ovi igrači imaju i sada nam je potrebno pokazati malo više zajedništva i samopouzdanja kako bismo se vratili na putanju na kojoj želimo biti.

Na susret se osvrnuo i rukometaš Zagreba Davor Ćavar te spomenuo novog trenera uz kojeg očekuje pozitivne promjene.

- Slijedi nam utakmica u Szegedu, nadamo se da ćemo pokazati bolje izdanje nego li je to bio slučaj u nekim prošlim susretima. Nadam se da će i ova promjena trenera izazvati neke pozitivan šok i dobro utjecati na nas i našu izvedbu na terenu. Prema Szegedu osjećamo veliki respekt. Jedna dobra ekipa koja je već dugo na okupu i dobro se poznaje. Ipak, kao i drugi imaju neke slabe točke i na nama je da ih pokušamo iskoristiti.

Susret 6. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Pick Szegeda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagreb je dosad redom gubio od Eurofarm Pelistera, Wisle Plock, Barcelone, PSG-a, GOG-a, Szegeda i dva puta od Magdeburga u studenom. Szeged je gubio od Wisle Plock, Barcelone, Magdeburga i Eurofarm Pelistera te pobijedio GOG, PSG, Zagreb i Pelister.

Hrvatski prvak zabio je najmanje golova u dosadašnjem dijelu Lige prvaka (218), dok je Szeged 12. momčad u tom pogledu (245). Najbolji ovosezonski strijelac Szegeda je Mario Šoštarić (47), a kod Zagreba Filip Glavaš sa sedam golova manje. Najviše golova ove sezone zabio je najbolji rukometaš svijeta Mathias Gidsel čiji Füchse Berlin danas dočekuje Veszprem u EHF-ovoj utakmici tjedna.

Utakmicu Szegeda i Zagreba moći ćete pratiti na trećem kanalu Arena Sport televizije.