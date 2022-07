Zagrebački jal: Susjedi otkantali Jarun, potjerali ih na rub grada, Leko otjerao Nigerijca Mudrost!

Da biste shvatili priču, potrebno se vratiti nekoliko mjeseci unazad. Točnije u travanj. Dubrava je trebala biti sigurna za ostanak, Kustošija je bila na rubu ispadanja. Pričalo se svašta, od toga da će Dubrava pustiti utakmicu, pa do toga da će kao nagradu sljedeće sezone moći igrati na Kustošiji i to besplatno, pa do toga da su kladionice blokirale taj par, na pobjedu Kustošije nije se moglo uplatiti.

Sad kad se stvari tako poslože, recite: što biste zaokružili na kladioničarskom listiću? Ni vi, vjerojatno ne biste zaokružili dvojku jer je nemoguće da se baš sve odvije kako se priča po gostionama. Ali, gle čuda, Kustošija je slavila kod Dubrave 2-1, krenuo je njihov uspješan put i na kraju su se spasili. Lijepa priča.

S druge strane, Rudeš se borio za naslov i bodovi protiv susjeda s Jaruna bili su im prijeko potrebni. Jarunu nije trebalo ništa. E, sad, pričalo se i tu svašta, da bi se pobjeda Rudeša honorirala ustupkom stadiona sljedeće sezone, a žestok otpor Jarunčana značilo bi da na stadion mogu zaboraviti. Jarun je odigrao pošteno, kao i cijelu sezonu, susret je završio 1-1, Rudeš je ostao bez naslova i plasmana u najviši rang, a Jarun, tako ćete poslije saznati, bez stadiona.

Jarun je, i to je dobro znati za priču, prošlu sezonu igrao na stadionu Kustošije, a svaki termin plaćali su 7.500 kuna. Na to dodajte osiguranje, redarsku službu i doći ćete do cca 10.000 kuna. Sa slabom logistikom, jer sve je na plećima predsjednika Grgura Jolića, bivšeg igrača Jaruna, koji ulaže vlastiti novac, Jarun je bio idealan za ispadanje. Bili su novaci u ligi, nemaju logistiku pa su računali da neće nitko pretjerano žaliti. No, Jerko Leko, trener Jaruna, radi sjajan posao i Jarunčani su završili na visokom četvrtom mjestu i poremetili svima račune.

I sad dolazimo do najvažnije stvari. Kako su poremetili račune i ostali u ligi, Jarun sad mora negdje igrati. Imali su dogovor, navodno i ugovor s Kustošijom i za ovu sezonu, no, gle čuda, čelnici Kustošije stadion su ustupili - Dubravi! I to, kako se priča, potpuno besplatno. I Jarun je izvisio. Probali su kod susjeda u Rudešu, istih onih s kojima su igrali 1-1 i oteli im bodove za naslov, ali susjedi kažu - NE! Zna se i zašto...

U teškoj nevolji Jarun se obratio Lokomotivi, klubu s kojim imaju odlične odnose i koji im ustupa igrače na posudbu. Činilo se kao siguran posao, čak su i čelnici Lokomotive bili za tu ideju, no, tako se priča, Jarunčane je za dolazak u centar grada stopirao trener Lokomotive Silvijo Čabraja! Razlog je navodno jako loš travnjak, koji je lani bio potpuno devastiran. Lani su tamo igrali Lokomotiva, Dragovoljac, a povremeno i Dinamo 2.

I Jarun je opet izvisio. Nije loše reći da najam stadiona u Kranjčevićevoj stoji 30.000 kuna. Pomnožite to sa 17 domaćih utakmica i doći ćete do pola milijuna kuna. No, vratimo se terenu... Kustošija ih je otjerala, Rudeš im ne da, Lokomotiva također i Jarun je spas morao potražiti u - Lučkom, na periferiji grada.

Iako je u klubu osnovan HDZ, Jarun od toga nema nikakve koristi. Nisu miljenici politike, još manje saveza, a kao što vidite, na njih su jalni i najbliži susjedi. Sve je na leđima Grgura Jolića izvan terena i Jerke Leke na terenu. Ali Jarunčani imaju prkos, inat i to je ono što ih je spasilo i zadržalo u ligi. Simpatičan klub sa zapadnog dijela Grada, nažalost, domaće utakmice ne može igrati na svom terenu jer nemaju uvjete. Jedan od najvećih problema je parking, odnosno, 50 mjesta za vozila. Kako je sve oko stadiona javni parking jedino riješenje im je da zabetoniraju pomoćno igralište i tamo naprave parking.

Kada bi Hrvatski nogometni savez malo pomogao, kada bi ih financijski pogurao, Jarunčani bi konačno mogli na igrati na svom igralištu. Grad bi dobio još jedan sjajan stadion što je bitno i za razvoj djece, jer Jarun ima jednu od najboljih omladinskih škola, treneri su se obučavali u Barceloni, vrsni su pedagozi i ne čudi što mnogi roditelji djecu daju upravo u Jarun...

Sezona počinje 13. kolovoza, a Jerko Leko, osim sa stadionom, ima problema i s momčadi. Treninzi su svaki dan u 18 sati, a pridošlica iz Lokomotiva, Wisdom Ubani, koji izgledom podsjeća na Sadia Manea iz Bayerna, stigao je nonšalantno taksijem u 17:55! Iako Wisdom znači mudrost, čini se da nije najmudriji. Svi igrači već su bili na terenu, krenulo je zagrijavanje, a "Mane", nigerijski U-20 reprezetntativac i jedan od najvećih talenata tamošnjeg nogometa, u japankama se išetao iz taksija. Izgledom podsjeća na Manea, a o igri bismo mogli pričati da je kojim slučajem došao ranije na trening.

- Za tebe danas nema treninga - kratko mu je rekao Leko.

I Wisdom, ili mudrost na hrvatskom, lagano se okrenuo.

- Bok, bok, dečki - rekao je i na aplikaciji opet naručio taksi. Vjerojatno isti jer nije stigao daleko.

