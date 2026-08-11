Zagrebaši na jakom turniru u Mađarskoj: 'Podići nivo igre'

Pred rukometašima Zagreba prvi je pripremni turnir uoči nadolazeće sezone. Nakon uspješno odrađenih priprema na Rogli, gdje su slavili u tri trening utakmice sa slovenskim prvoligašima Trimom iz Trebnja, Slovenj Gradecom i Gorenjem iz Velenja, hrvatski rukometni prvaci svoju formu nastavit će brusiti u Tatabanyi.

Sada već tradicionalni Fresh Corner Cup 2026 održava se u Tatabanya Multifunctional Sports Hall u četvrtak, 13. i petak, 14. kolovoza. Najbolji hrvatski rukometaši prvoga će dana turnira u polufinalnom ogledu odmjeriti snage s ekipom domaće Tatabanye, lanjskim finalistom EHF Kupa. Ta utakmica na rasporedu je u četvrtak, s početkom u 18 sati.

Istoga dana, u kasnijem terminu, sastaju se prvaci Slovenije i Poljske, Celje Pivovarna Laško i Kielce. Dan kasnije, dakle u petak 14. kolovoza s početkom u 17 sati igrat će se utakmica za treće mjesto, a dva sata kasnije i veliko finale.

Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Odradili smo dobre pripreme na Rogli i u pravom trenutku nam sada dolazi jedan ovako jak turnir. Odlične ekipe sudjeluju i to će nam biti pravi pokazatelj da vidimo gdje smo, da vidimo u kojoj mjeri je sjelo sve ono što smo uvježbavali na Rogli. Igrači su dobili dva dana slobodno, bit će svježiji i očekujem da će stvari izgledati i bolje nego su izgledale u Sloveniji. Pridružio nam se i Bjelorus Matwej Barbashynski, a u Mađarskoj ćemo nastaviti uigravati i tražiti nove napadačke, ali prvenstveno obrambene varijante. Prvu utakmicu igramo s domaćom Tatabanyom koja će sigurno imati i lijepu podršku publike. Riječ je o ekipi koja je uz bok Veszpremu i Szegedu i sigurno da će i nama odgovarati da odmjerimo snage s jednim tako kvalitetnim suparnikom. Poznati su po tome da puno trče i drže visok tempo igre, što je upravo ono što nama treba da izvježbamo ove naše izmjene, da vidimo kakvi smo u tranziciji i da provjerimo kako dišemo u igri između dva deveterca - ističe Horvat.

Naime, Zagreb se s Celjem, eventualnim protivnikom u finalu sastaje u 1. kolu Lige prvaka.

- Ukoliko se drugoga dana susretnemo s ekipom Celja to će svakako s taktičke strane biti specifična utakmica, budući da su nam upravo oni prvi suparnici u Ligi prvaka. U svakom slučaju ovo je prvenstveno pripremni turnir, služi za uigravanje i mi ćemo ga nastojati maksimalno iskoristiti da bismo podigli nivo svoje igre - rekao je Hrvoje Horvat, trener Zagreba prije turnira.