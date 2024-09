Zagrebaši otkrili tajnu podviga: 'Ne sjećamo se kada su zadnji put zabili toliko malo golova'

Što li je ovo bilo? Nakon onoga u Kielcu, propadanja u zadnjih 10 minuta kao da su prvi put u Ligi prvaka, do osam razlike protiv Aalborga, europskog viceprvaka, u tjedan dana. Zagreb je nokautirao Dance u Areni (31-23), osvojio prve bodove u Ligi prvaka i poslao najbolju moguću pozivnicu navijačima.

- Čestitao bih igračima, posebno Roku Trivkoviću koji je pored mene, na odličnoj i fantastičnoj borbenosti, želji, angažmanu. Od prvog do zadnjeg odigrali smo odlično i zasluženo slavili. Obrana je bila odlična, Mandić također. Pohvalio bih i napad jer je bio vrlo discipliniran te nismo ni dopustili protivnicima da razviju igru. Svaku su utakmicu iznad 30 golova, a mi smo ih ostavili na 23 - kaže trener Andrija Nikolić.

Zagreb: EHF Liga prvaka, 2. kolo, RK Zagreb - Aalborg Handbold | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Potpuno zaokret u odnosu na Kielce?

- Mi uvijek radimo isto, pripremamo se i treniramo i vjerujemo da je to dobro. U Poljskoj se dogodilo to što se dogodilo, ja se nadam da ćemo ovo ponavljati u svakoj utakmici, da se ne događaju oscilacije. I zahvaljujem se navijačima, mislim da su nam dali dobru podršku.

Roko Trivković do prije nekoliko mjeseci igrao je u Trogiru, danas sa suigračima, uz sjajan posao u obrani i napadu, srušio drugu momčad Europe.

- Igrao sam u Trogiru i podrška je znala biti dobra, ali ova u mom debiju u Areni bila je nešto drugačije. Vrhunski smo pripremili utakmicu, jako dobro sve izveli od prve do zadnje minute. Ne znam tko ih je ostavio na tako malo golova zadnji put. Promašivali smo i mi zicere, ali to nije ni bitno jer smo bili disciplinirani u napadu i dolazili do prave gol-šanse, nismo imali nerezonskih šuteva. Ispratio nas je Mandić, mi dobri u obrani, on odličan.

Zagreb: EHF Liga prvaka, 2. kolo, RK Zagreb - Aalborg Handbold | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odličan je bio i Filip Glavaš sa 7/7.

- Pobijedili viceprvaka Europe s toliko razlike, svaka čast ekipi. Znali smo da možemo trčati s njima.

Timur Dibirov bio je virozan, i još je, ali šest komada se piše, uz hat-trick u 65 sekundi koji je konačno slomio Aalborg.

- Nisam znao do početka hoću li igrati, rekli su mi da probam pa koliko mogu. Izgubio sam i glas do kraja. Najvažnije je da smo dobili osjećaj da smo kod kuće gazde.