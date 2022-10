Zagrepčanin nigerijske krvi sad se vraća u kavez: Nokautirat ću ga u prvoj rundi, živim za to!

Prošlo je godinu dana, nisam se borio. Radio sam neke privatne stvari, što se tiče faksa, ali sam stalno bio u treningu i uspio sam si posložiti da mi MMA bude lifestyle, započeo je tako Abraham Salimon Are (22) borac iz zagrebačkog American Top Teama i finalist treće sezone 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige u organizaciji Fight Nation Championshipa.

U prvoj smo ga sezoni gledali u velter kategoriji (-77 kg) protiv iskusnog Miloša Cvetkovića (27, 4-1) kad je u meč 'uletio' kao kasna zamjena i dao sve od sebe, ali nije mogao ugroziti boljeg protivnika. Druge se sezone vratio i slavio u četvrtfinalu protiv Slovenca Davuda Muhića (19), a onda je naletio na budućeg pobjednika kategorije, odličnog Bugara Rusija Mineva (25, 1-0).

- Izašao sam bez modrica, ali on je nametnuo svoj stil i na tome mu dajem respekt. Sad sam eksplozivniji no ikad, jedva čekam da to pokažem u borbi. Puno sam napredovao u godinu dana, uvijek može više, ali očekujem da ću pokazati ono što znam 5. studenog - rekao je Abraham.

U polufinalu nije nastupao, ali dobio je wildcard za finale. Tamo ga čeka austrijski borac David Travnicek (28) koji ima sedam pobjeda u amaterskoj karijeri, a u Zaboku je bio bolji od Mateja Žvigača (21). 'Skenirao' ga je zagrebački borac i spreman je za meč.

- Ima OK stand up i parter, moje pripreme teku punom parom, a ja ću biti spreman na tri runde rata. Živim za taj dan i očekujem da ću ga završiti u prvoj rundi.

Nakon što je za 24sata ispričao svoju životnu priču, mnogi su saznali za njegovu majku Zejnu koja je njegov heroj, a ovaj će ga put možda i bodriti iz publike.

- Mama će možda doći, to bi mi dalo snagu, ali ona se malo boji i nije baš fan sporta. Ali imam svu podršku od nje. Mislim da će i prijatelji napuniti tribine, borim se u svom gradu i nadam se da će se to prepoznati.

Trenira u jakoj dvorani American Top Teama, a sanja o odlasku u UFC kao i mnogi njegovi kolege. A prvi korak prema velikim uspjesima je već 5. studenog u finalu treće sezone 'Armagedona'.

- Ako vidiš da je sve protiv tebe, moraš i dalje ići kontra svih - zaključio je popularni 'Abi'.

Podsjetimo, Karte za priredbu su u prodaji te ih možete kupiti putem sustava Eventim, na Petrol benzinskim postajama te u dvorani zagrebačkog American Top Teama na Zagrebačkoj aveniji 108. Priredba počinje u 19 sati.

