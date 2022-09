Zagrepčanka izbacila Serenu Williams s US Opena i okončala joj karijeru: 'Hvala na vožnji...'

Bila je to luda vožnja, imala sam nevjerojatno putovanje kroz čitavu moju karijeru i želim se zahvaliti svima koji su barem jednom u životu rekli 'Hajde, Serena!'. Vi ste me doveli ovako daleko, u suzama je na terenu govorila Serena Williams, najveća svjetska tenisačica, nakon poraza u 3. kolu US Opena u tri seta od australske Hrvatice Ajle Tomljanović. Williams je još ranije najavila oproštaj od tenisa nakon US Opena i iz njenog govora moglo se zaključiti da je ovo bio zadnji meč njene bogate karijere, iako je ostavila još malo prostora za promjenu mišljenja.

- Trebala sam početi ranije ove godine. Ima li šanse da se predomislim? Mislim da ne. Ali nikad ne znate, ne znam - govorila je emotivno zahvalivši se i roditeljima na podršci kroz cijelu karijeru.

Zagrepčanka Ajla Tomljanović je nakon velike pobjede i dramatičnog meča, u kojem je imala šest meč lopti, rekla:

-Ovo je nadrealan trenutak za mene jer nisam nikad mislila da ću zaigrati protiv Serene u zadnjem meču njene karijere. Gledala sam je u toliko finala. Mislila sam da će me pobijediti, tako da pritisak nije bio na meni. Do zadnjeg poena znala sam da je sposobna preokrenuti meč iako je gubila s 5-1. Ona je takva, najveća svih vremena. Točka.

Najčitaniji članci