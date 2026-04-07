Zaiskrilo između zvijezda UFC-a! Mahačev planuo: Topuria, ne laži. Evo zašto se nećemo boriti

Saga oko potencijalnog super-meča između UFC-ovih prvaka Islama Mahačeva i Ilije Topurije dobila je novi, eksplozivni zaplet. Nakon tjedana nagađanja i međusobnih prozivki, Mahačev je na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru) iznio svoju stranu priču i optužio Topuriju da je osobno kriv za propast dogovora zbog pohlepe.

Dagestanski borac tvrdi da je bez oklijevanja prihvatio borbu koja se trebala održati na posebnom UFC eventu u Bijeloj kući. Međutim, prema njegovim riječima, Topurijin tim je sve srušio nerealnim financijskim zahtjevima.

"Dosta mi je izmišljenih priča od Topurije i njegovog tima. Dobio sam poziv i prihvatio borbu u Bijeloj kući. Idući dan su mi rekli da je tražio nerealan honorar. UFC je to odbio i on se povukao. To je to, nema ničeg više. Čak je i njegov menadžer to potvrdio. Ilia, prestani pričati. Svaki intervju koji daš donosi drugačiju priču. Povukao si se i ti to znaš", napisao je Mahačev.

Foto: Ed Mulholland/REUTERS

Topuria, prvak perolake kategorije, već mjesecima proziva Mahačeva, a ranije ga je optužio da je iskoristio ozljedu kao izgovor da izbjegne borbu. Dok Mahačev sada tvrdi da je problem novac, Topurijina priča dosad se temeljila na tome da je Dagestanac nespreman.

Topuria je u 2025. godini imao samo jednu borbu, 29. lipnja obranio je pojas u lakoj kategoriji pobjedom nad Charlesom Oliveirom, kojeg je nokautirao u manje od tri minute borbe. Odrekao se pojasa tijekom razvoda od bivše supruge, a pokušat će ga vratiti 14. lipnja u Bijeloj kući protiv Justina Gaethjea. S druge strane, Mahačev je 16. studenog osvojio pojas u velter kategoriji pobjedom, kojeg je uzeo od Jacka Delle Maddalene.