Zajec: Boban je na raspolaganju

Kandidacijska lista pod nazivom Dinamovo proljeće u srijedu je predstavila svoj program. Na predstavljanju je bio i kandidat za predsjednika Dinama Velimir Zajec. Nakon toga Zajec je gostovao u emisiji RTL direkt gdje je govorio o svojem viđenju kluba, ali o tome kakav on treba postati.

- Dinamo je dobro uređen klub, ali uvijek se može bolje. Za bolje rezultate trebaju i ljudi koji imaju nove ideje. Upoznao sam tu skupinu ljudi i dugo sam se dvoumio hoću li se ovoga prihvatiti ili ne. No, vidio sam da je riječ o grupi ozbiljnih, mladih ljudi, koji znaju što rade. U Dinamu je potrebna piramida odgovornosti, koja je u nogometu najvažnija. Ja sam to napravio u Panathinaikosu u dogovoru s gazdom kluba i osvojili smo dvostruku krunu. Formula za to postoji, nije to teško, ali se mora puno raditi - rekao je Zajec i nastavio:

- Dinamo je malo izgubio mentalitet. Moramo vratiti navijače na stadion, moramo vratiti veterane, moramo se osvrnuti na rad omladinske škole i moramo dovesti sportskog direktora. Ne može trener biti sportski direktor, to prolazi samo u Engleskoj i još nekim zemljama.

Nakon odlaska Zvonimira Bobana iz Uefe puno se počelo pričati o tome koja će biti funkcija Zvonimira Bobana u novom ustroju Dinama.

- Čuli smo se kad je bio tu, dao mi je podršku. On je korektan dečko i čovjek koji je napravio veliku karijeru. On je klubu uvijek bio na dispoziciji i tako će biti i sada, a da li će ući u klub ćemo vidjeti u budućnosti - rekao je Zajec.