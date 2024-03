Zajec na sastanku s Jakirovićem i senatorima Dinama. Ništa od smjene, ali neke promjene stižu

Velimir Zajec u Solunu je doživio prvi šok, uživo je svjedočio teškom rezultatskom debaklu "modrih" kod PAOK-a. Novi predsjednik Dinama nije poslije utakmice donosio nikakve zaključke, niti odradio bilo kakve razgovore s trenerom Sergejem Jakirovićem i svojim igračima, već pričekao da se svi vrate u Zagreb i prespavaju tešku noć.

Kako saznajemo, ti će se sastanci održati danas prije relaksirajućeg treninga Dinama. Zajec će se spustiti do svlačionice, kratko popričati s Jakirovićem i ključnim igračima, vidjeti i procijeniti kakvo je stanje u svlačionici hrvatskog prvaka, vjeruju li trener i momčad u veliki preokret do kraja sezone.

I danas se u Maksimiru neće dogoditi nikakve drastične promjene, Zajec bi se spustio u svlačionicu i da je Dinamo prošao PAOK. Kao što smo pisali, on želi momčadi dati mira sve do utakmice s Rudešom, a onda slijedi reprezentativna stanka i prvi konkretni potezi novog čelništva "modrih". No i oni bi se trebali dogoditi u upravi, ne u stručnom stožeru.

Jakirović je i dalje "siguran", ali svaki sljedeći kiks doista bi mu mogao biti i posljednji. Prilično je izvjesno kako Zajec i "nova vlast" neće samo mirno trpjeti brojne kiksove Jakirovića kao što to cijele sezone radi aktualna uprava kluba. Trener Dinama je miran na svojoj funkciji, barem do nedjelje i Rudeša. Ali o tom potom...