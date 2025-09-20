Zajec nakon pobjede Dinama u derbiju: Imamo dobar odnos s Hajdukom i tako će uvijek biti

Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. Od početka do kraja utakmice "modri" su bili bolji protivnik, kontrolirali su igru i stvarali više prilika. Gonzalo Garcia pokušao je u drugom poluvremenu pokrenuti igru "bijelih2, ali izmjene nisu donijele toliko potrebnu kreativnost.

Derbi je iz lože pratio čovjek koji je pokrenuo demokraciju u Dinamu, Velimir Zajec. Njega je prije nekoliko dana na mjestu predsjednika zamijenio Zvonimir Boban. Zajec je naglasio da unatoč pobjedi ništa nije gotovo što se tiče prvenstva.

- Derbi je bio klasičan derbi, mi smo bili nešto bolji, što pokazuje rezultat. Igrali smo dobro, zrelo, držali smo igru u svojim rukama. Hajduk je uvijek Hajduk. Oni su jaki, ovo nije ništa gotovo, bit će borba do kraja prvenstva.

Komentirao je i atmosferu na Poljudu, gdje je bilo oko 32.000 navijača.

- Atmosfera je bila sjajna, naši BBB-ovci i Torcida najbolji su navijači na ovim prostorima, a to je znak za napredak nogometa koji će sigurno biti bolji kako sezona bude odmicala.

Split: Poznati na tribinama prate utakmicu Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Navijači su ostali pomalo razočarani nogometom, ali Zajec smatra da igra danas nije bila neatraktivna.

- Nogomet je čudna igra, ne pobjeđuje uvijek bolji. Događaju se pogreške, bit će ih još. Ništa nije gotovo, ovo je tek početak.

Prije utakmice čelnici Hajduka i Dinama zajedno su ručali.

- Nisam bio na ručku, ali imamo dobre odnose s Hajdukom i uvijek ćemo ih imati.

Na kraju je kratko komentirao Fenerbahče, s kojim Dinamo igra u srijedu.

- Jaka su ekipa i bit će teško - zaključio je Zajec.