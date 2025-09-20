Obavijesti

Sport

Komentari 5
POHVALIO ATMOSFERU

Zajec nakon pobjede Dinama u derbiju: Imamo dobar odnos s Hajdukom i tako će uvijek biti

Piše Tomislav Gabelić, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Zajec nakon pobjede Dinama u derbiju: Imamo dobar odnos s Hajdukom i tako će uvijek biti
Split: Poznati na tribinama prate utakmicu Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

HAJDUK - DINAMO 0-2 Atmosfera je bila sjajna, naši BBB-ovci i Torcida najbolji su navijači na ovim prostorima, a to je znak za napredak nogometa koji će sigurno biti bolji kako sezona bude odmicala, tvrdi Zajec

Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. Od početka do kraja utakmice "modri" su bili bolji protivnik, kontrolirali su igru i stvarali više prilika. Gonzalo Garcia pokušao je u drugom poluvremenu pokrenuti igru "bijelih2, ali izmjene nisu donijele toliko potrebnu kreativnost.

Derbi je iz lože pratio čovjek koji je pokrenuo demokraciju u Dinamu, Velimir Zajec. Njega je prije nekoliko dana na mjestu predsjednika zamijenio Zvonimir Boban. Zajec je naglasio da unatoč pobjedi ništa nije gotovo što se tiče prvenstva.

ZADOVOLJNI TRENER DINAMA Kovačević: Još imamo rezervi! HNL nije lagan, a jedna stvar oko momčadi je nevjerojatna...
Kovačević: Još imamo rezervi! HNL nije lagan, a jedna stvar oko momčadi je nevjerojatna...

- Derbi je bio klasičan derbi, mi smo bili nešto bolji, što pokazuje rezultat. Igrali smo dobro, zrelo, držali smo igru u svojim rukama. Hajduk je uvijek Hajduk. Oni su jaki, ovo nije ništa gotovo, bit će borba do kraja prvenstva.

Komentirao je i atmosferu na Poljudu, gdje je bilo oko 32.000 navijača.

- Atmosfera je bila sjajna, naši BBB-ovci i Torcida najbolji su navijači na ovim prostorima, a to je znak za napredak nogometa koji će sigurno biti bolji kako sezona bude odmicala.

Split: Poznati na tribinama prate utakmicu Hajduk i Dinamo
Split: Poznati na tribinama prate utakmicu Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Navijači su ostali pomalo razočarani nogometom, ali Zajec smatra da igra danas nije bila neatraktivna.

- Nogomet je čudna igra, ne pobjeđuje uvijek bolji. Događaju se pogreške, bit će ih još. Ništa nije gotovo, ovo je tek početak.

POGLEDAJTE GOL Bakrar: Hajduk mi je najdraži protivnik, tu sam već zabijao
Bakrar: Hajduk mi je najdraži protivnik, tu sam već zabijao

Prije utakmice čelnici Hajduka i Dinama zajedno su ručali.

- Nisam bio na ručku, ali imamo dobre odnose s Hajdukom i uvijek ćemo ih imati.

Na kraju je kratko komentirao Fenerbahče, s kojim Dinamo igra u srijedu.

- Jaka su ekipa i bit će teško - zaključio je Zajec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025