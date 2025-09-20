HAJDUK - DINAMO 0-2 Atmosfera je bila sjajna, naši BBB-ovci i Torcida najbolji su navijači na ovim prostorima, a to je znak za napredak nogometa koji će sigurno biti bolji kako sezona bude odmicala, tvrdi Zajec
Zajec nakon pobjede Dinama u derbiju: Imamo dobar odnos s Hajdukom i tako će uvijek biti
Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. Od početka do kraja utakmice "modri" su bili bolji protivnik, kontrolirali su igru i stvarali više prilika. Gonzalo Garcia pokušao je u drugom poluvremenu pokrenuti igru "bijelih2, ali izmjene nisu donijele toliko potrebnu kreativnost.
Derbi je iz lože pratio čovjek koji je pokrenuo demokraciju u Dinamu, Velimir Zajec. Njega je prije nekoliko dana na mjestu predsjednika zamijenio Zvonimir Boban. Zajec je naglasio da unatoč pobjedi ništa nije gotovo što se tiče prvenstva.
- Derbi je bio klasičan derbi, mi smo bili nešto bolji, što pokazuje rezultat. Igrali smo dobro, zrelo, držali smo igru u svojim rukama. Hajduk je uvijek Hajduk. Oni su jaki, ovo nije ništa gotovo, bit će borba do kraja prvenstva.
Komentirao je i atmosferu na Poljudu, gdje je bilo oko 32.000 navijača.
- Atmosfera je bila sjajna, naši BBB-ovci i Torcida najbolji su navijači na ovim prostorima, a to je znak za napredak nogometa koji će sigurno biti bolji kako sezona bude odmicala.
Navijači su ostali pomalo razočarani nogometom, ali Zajec smatra da igra danas nije bila neatraktivna.
- Nogomet je čudna igra, ne pobjeđuje uvijek bolji. Događaju se pogreške, bit će ih još. Ništa nije gotovo, ovo je tek početak.
Prije utakmice čelnici Hajduka i Dinama zajedno su ručali.
- Nisam bio na ručku, ali imamo dobre odnose s Hajdukom i uvijek ćemo ih imati.
Na kraju je kratko komentirao Fenerbahče, s kojim Dinamo igra u srijedu.
- Jaka su ekipa i bit će teško - zaključio je Zajec.
