Zajec potvrdio da Jakir ostaje: Mijenjao sam puno žena, ali ne trenere. Još da Real pomogne...

Sunčani ponedjeljak u Maksimiru. U svakom značenju. Dvostruka kruna još je jednom završila u rukama "modrih", koji su je proslavili u nedjelju navečer na Jelačićevom trgu, zajedno s tisućama navijača.

Sergej Jakirović preživio je veliku krizu kada bi mnogi treneri dobili otkaz, ali Dinamo je bio strpljiv, a tko je strpljiv...

- Trener Jakirović ima maksimalnu podršku. Često dolazi gore kod nas, pričamo o nogometu, puno više se u klubu priča o nogometu jer je ovo nogometni klub. Nikada o Jakirovićevom odlasku nije bilo govora. Ja sam uvijek u svakom klubu bio uz trenera, imam puno iskustva u ovim poslovima i znam da se rezultat može napraviti samo ako imaš kontinuitet na stručnoj, tehničkoj i igračkoj razini. Ne volim puno mijenjati trenere osim što sam mijenjao žene, nažalost - rekao je predsjednik Dinama Velimir Zajec i stao na kraj pričama o Jakirovićevoj poziciji, zbog čega su u Maksimiru i sazvali konferenciju za medije.

- Već se moramo pripremati za sljedeću sezonu. Financijski se moramo izgraditi i vjerujem da će nam pomoći i Real Madrid osvajanjem Lige prvaka, da uđemo u još bolju situaciju i da dobro investiramo.

Jakirović se nadovezao...

- Nikad nisam osjetio nepovjerenje. Normalni su usponi i padovi, ali znao sam da će ekipe koje su bile ispred nas biti pod sve većim pritiskom. Kad se osvrnete na sve, nitko vas ne pita kako ste igrali u Varaždinu ili Puli. Zajec i ja maksimalno razgovaramo, moramo komunicirati pa i imati različita mišljenja, ali nemam problema s tim. Plan već radimo, da napravimo dobre poteze. Već znamo na kojim bismo se pozicijama pojačali. Bit će i odlazaka, a to je sve posao za čovjeka s moje lijeve strane.

Taj je čovjek sportski direktor Marko Marić.

- Morate znati da i puno jače momčadi od Dinama imaju problema kada prodaju stožerne igrače, a mi smo prodali Šutala, Ivanušeca, Livakovića. To nijedna momčad na svijetu ne može odmah nadoknaditi. Podsjeća malo i na sezonu 2016./2017. kada su odlazili Rog i Pjaca, tada nismo osvojili naslov. Igračima koji su došli na njihove pozicije trebalo je dati vremena i nije bilo lako biti trener u takvom trenutku. Ekipa se tražila, a Dinamo je veliki klub i bez obzira protiv koga igrao u Europi, nitko neće prihvatiti poraz. S vrhunskim radom i zalaganjem došli smo do cilja, a to je samo početak. Uspjeli smo na kraju i promovirati naše mlade igrače, a u Dinamu nije dovoljno samo biti prvak, nego stvarati igrače i za klub i za reprezentaciju, a koja živi od Dinama - poručio je Marić.

Jakirović je, promukloga glasa, samo potvrdio kakva je fešta sinoć bila...

- Ne znam što sam pričao, samo koju sam pjesmu poveo. To su scene koje ćeš pamtiti cijeli život. Fantastična atmosfera, organizacija i kada staneš na pozornicu, izgleda kao da ima 100.000 ljudi. Takve si scene zamišljao na dočecima "vatrenih" i to se jučer ostvarilo. Ispunio mi se san jer sam s najboljim klubom osvojio sve.

