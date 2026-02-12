Obavijesti

ROĐENDANSKI OSVRT

Zajec: Stojkovića obožavam, ali neka manje maše. A dvojica još puno žganaca moraju pojesti

Piše Josip Tolić,
Zajec: Stojkovića obožavam, ali neka manje maše. A dvojica još puno žganaca moraju pojesti
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Velimir Zajec proslavlja 70. rođendan, a i dalje prati Dinamo iz sjene! Boban briljira na čelu kluba, dok Zajec hvali igrače poput Stojkovića i Varele. Dinamo cilja na naslov

Velimir Zajec ovaj četvrtak slavi 70. rođendan. Čovjek koji je, uz prekide, na raznim funkcijama u Dinamu proveo više od pola stoljeća danas je počasni predsjednik i iz drugog plana promatra sve što radi nova uprava na čelu sa Zvonimirom Bobanom. Kaže kako se još osjeća kao mladić i igra tenis dvaput tjedno, kao i da prati što se sve zbiva na Maksimiru.

- Momčad je nova, teško je to preko noći sve složiti onako kako biste željeli. Trener Mario Kovačević dobar je i kao čovjek i kao stručnjak, a jasno je da mu treba vremena sve to uskladiti. Vjerujem da ćemo biti prvaci. To je bitno iako nije uvjet, ali bilo bi dobro da osvojimo taj trofej i zbog navijača. Imamo najbolje navijače na svijetu, podržavaju nas i u dobru u zlu kak' se veli. I svi nas odlično prate - rekao je Zajec za Večernji list.

Secirao je momčad kojom je zadovoljan jer je, kaže, dobro izbalansirana. A posebno mu se sviđa jedan igrač.

- Luka Stojković je igrač kojeg obožavam gledati. Imam osjećaj da stalno želi dizati publiku. Rekao sam mu da nema potrebe za tim, neka samo igra kako zna i neka manje maše rukama - nasmijao se.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Zanimljiv je i mladi Varela, ali još puno 'žgancih' treba jesti. To vrijedi i za Nou Mikića. Na desnoj su strani zablistali Mounsef Bakrar i mladi Fran Topić. Žao mi je zbog Lisice i Valinčića koje su sputali mononukleoza i ozljeda, ali vratit će se i bit će još bolji. Ma, imamo super momčad.

Bobanov je posao u nešto manje od godinu dana ocijenio sjajnim, uostalom Zvone je na Zajecov poziv i došao u klub.

- Ono što me posebno veseli je taj njegov neviđen zanos, elan, iz dana u dan vidim koliko cijelog sebe daje u ovaj projekt. Da ga tek vidite na utakmicama, kako se živcira... On je svim srcem u ovome.

