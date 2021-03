Lagani hod, prepoznatljiva šilterica i palac gore.

- Dobro sam, zdravlje je OK - govori nam Velimir Zajec (65), dok ga znatiželjnici svih generacija odmjeravaju, neki mu i prilaze stisnuti ruku i za selfi.

- Igram teniske parove dvaput tjedno, tu nema toliko trčanja, a ima zafrkancije, imaginacije, prevare i druženja. Znali smo na mojoj vikendici pokraj Karlovca zaigrati i nogomet, ali korona je ta druženja malo prorijedila.

Zvezda, Partizan i Hajduk bili su bogatiji

Kapetan Dinamove generacije iz 1982. legenda je Zagreba, ali jako su ga cijenili i suparnici kamo god je došao. On je nosio, predstavljao onaj duh gospodštine, koji je tada bio Zagreb i Dinamo.

Kako je bilo kao kapetan voditi generaciju '82.?

- Imali smo sjajnu generaciju ljudi, odličnih dečki, skromnih, a samosvjesnih, i bilo ih je lagano voditi jer smo se znali družiti u Karaki, koju je vodio naš prijatelj Pavo Kremenić. Kroz to druženje postali smo škvadra. Najveći uspjeh je bio što sam okupio te dečke, borio se za njih, tada su ugovori bili slabi, nije bilo novca, ali uspjeli smo dogovoriti s upravom, predsjednikom Ročićem, da dobiju stanove. Kad je došla Hrvatska otkupili su ih, ali ipak su riješili važan element života.

Kakve su bile plaće u usporedbi s konkurentima u ligi?

- Mi smo bili ispod Zvezde, Partizana i Hajduka, koji su imali veći budžet. A nema veze s današnjim primanjima. Imali smo solidno za ono vrijeme za živjeti, ali ništa specijalno nisi mogao napraviti od toga.

Vikao sam i na Mlinarića i Deverića

Djelujete kao miran i tih čovjek, jeste li kao kapetan znali podviknuti na suigrače?

- Nažalost, ponekad se zapitam zašto sam bio toliko lud u svemu tome. Dosta sam galamio na terenu, ne da prozivam igrače nego da ih potaknem da se oslobode treme ili nešto drugo, više iz želje da pomognem, a ne pokušaja da se nametneš. Jer vođa ili jesi ili nisi, to se ne može naučiti.

Vas je Ćiro Blažević prepoznao kao vođu...

- Bio sam i prije njega vođa, a Ćiro je dao pečat više.

Jeste li nekog suigrača posebno pikirali, više ga 'školovali' jer ste vidjeli da može uspjeti?

- Vjerovao sam u Deverića, pa Cvetkovića, Mlinku, nekad sam ih zašpotao, i hvala Bogu da jesam, pomoglo im je. Iako bi i bez mene bili svjetski igrači.

Je li bilo sukoba u svlačionici? Što namjerno isprovociranih, da se razbuca atmosfera, što stvarnih?

- Ćiro je tu bio majstor, imao je svoje štoseve, odlično baratao time i jedan je od trenera koji se najviše služio psihološkim metodama.

Jeste li koristili te štoseve kao trener?

- Mnogi od nas koji smo ušli u trenerske vode koristili smo dosta njegovog znanja. On je napravio veliku razliku od prijašnjih trenera, treninzi su mu bili kraći i brži, više s loptom, a na pripremama smo igrali dosta utakmica i kroz njih stjecali formu. To je bilo nešto novo.

Tri godine nisam igrao

Iz današnje perspektive zvuči nevjerojatno da do 16. godine niste igrali u nekom klubu!

- Došao sam kao klinac sa škvadrom, nas 3-4 dečka iz Kraljevca, sa Zelengaja, na selekciju u Dinamo. Ja sam prošao, a oni nisu i onda nisam ni ja nastavio jer mi nisu išli frendovi. Pa sam u jednom trenutku nakon škole na Malom placu (Britanac, nap. a.) sreo prof. Dujmovića, koji me pitao 'Zašto si prestao dolaziti? Očekivali smo puno od tebe, uvjerljivo si prošao na probi...' Rekao sam mu zbog škole, išao sam u tehničku školu, drugi razlog je bio zbog frendova, pa me zamolio da se vratim. Mislio sam si 'Kam bum se vratil sa 16, 17 godina, nakon što tri godine nisam igrao u klubu?!' To mi je možda i falilo poslije jer treniranje rano puno znači za igrača, jači si, imaš osjećaj, ja recimo kad sam se vratio (u te tri godine pauze trenirao je košarku, tenis i džudo, nap. a.), uopće nisam imao osjećaj za veliki teren, igrao sam haklerski, duge lopte mi nisu bili na pameti.

I roditelji vam uopće nisu znali da ste potpisali ugovor s Dinamom!

- Da, jer je tata radio u Tehnici i bio na putovanjima u Alžiru i Sudanu pa se mama brinula o meni, vozila me i na utakmice jer nije se išlo busom. Potpisao sam ugovor, došao doma i prve dvije plaće dao starcima.

Koliko ste često izlazili u famoznu Karaku?

- Poslije svake utakmice! Ali nakon toga možda u ponedjeljak i utorak još na kavu i to je bilo to, sami smo si postavili da od utorka kreće stroga priprema za utakmicu. No, nakon utakmice se znalo da idemo van. Nitko nije od nas sklon alkoholu, opuštali smo se kroz viceve zafrkanciju, razgovore o utakmici, idućem suparniku... nogometna zafrkancija. Svi smo bili frendovi, pa si tražili mane, gdje bi mogao koga 'piknuti'...

Iz današnje perspektive, jeste li pretjerivali s izlascima i jeste li svoje igrače kao trener tjerali da izlaze? Ili ste ih sputavali?

Najviše pamtim - Željezničar

- To je bio klasičan oblik prvog team buildinga kod nas. Preporučio bih i danas da se igrači druže maksimalno, iako nemaju toliko vremena. Žao mi je da nismo imali većih financijskih mogućnosti da se više posvetimo sebi, jer bi svatko od nas dodatno radio, imao masaže, liječničke tretmane... i bio bolji igrač.

Ali kao trener niste igračima sugerirali izlaske?

- Onda je bio običaj da naruče pizzu u svlačionicu. Nije mi se sviđalo da se jede u svlačionici, ali prešao sam preko toga, bilo im je to zabavno, drugi način našeg druženja. Ali nisam protiv izlazaka, moraju se družiti jer svaka je utakmica stresna, i druženje u granicama je dobro. Nisam kao trener imao ekstremnih slučajeva, možda pojedinačno, ali ništa kritično da bih im morao braniti, imali smo fleksibilan odnos.

Što najviše pamtite od šampionske fešte 1982. godine?

- Najviše mi se urezala utakmica sa Željezničarom, kad smo potvrdili naslov. Ljudi su ostali pola sata, sat nakon utakmice na tribinama.

Dvaput ste bili Večernjakov nogometaš godine i dvaput igrač sezone po izboru navijača, kapetana momčadi i prema zbroju ocjena u novinama. Ali za taj naslov prvaka niste dobili medalju.

- Ne, nemam nikakav suvenir na taj naslov. Medalje se nisu dijelile za prvenstvo, dok za Kup jesu, a pehar koji je dobio klub je nestao je, ne zna se kako... Tako da doma nemam nikakvu posvetu tom trofeju.

Kolike su uopće bile plaće i premije?

- Tada ste, recimo, za drugi ugovor mogli dobiti 80.000 maraka, i to za četiri godine, dakle 20.000 maraka godišnje. Bolje smo živjeli nego ostali ljudi, dobili smo stan...

Vi ste se svoga odrekli.

- Ja sam ga prepustio Ćiri, koji je isto trebao dobiti stan, ali kasnije, ja sam mu ga prepustio i hvala Bogu da ga je on uzeo, a ne netko poslije. Nije mi žao, zaslužio je. Meni su obećali drugi, čekao sam ga i nisam dočekao prije odlaska u Grčku.

Momčad iz 1982. bila je jača od 1998. i 2021.

Dobili ste lokal.

- Da, u najam pa sam ga poslije otkupio. Bio je to "Klub Z" u Tkalčićevoj, kultni lokal, gdje su se nalazili moji prijatelji, ali i navijači su odande kretali na utakmice. Jako mi je žao što sam ga prodao. Bio je to prvi pub u Jugoslaviji, bili smo moderniji od svih ostalih. Uglavnom, nismo bili sirotinja, ali nije se sport financirao jako. Ljudi koji su bili u klubu nisu bili na najvišim političkim pozicijama nego u trećem, četvrtom redu i nisu imali utjecaj da se izbore za veća financijska sredstva. Tako smo i mi kao igrači bili skromni. Nažalost, malo ih je otišlo van i steklo neku ušteđevinu jer smo morali čekati do 28. godine za transfer u inozemstvo, a vani su klubovi smjeli imati samo dva stranca, tako da si morao imati sreće da odeš. A i bili su čudni sportski zakoni, nisi znao jesi li slobodan i kad si slobodan, nije bilo kao danas da potpišeš na šest mjeseci. Kad si potpisao, potpisao si za sva vremena!

Bili ste 1967. dječak koji je išao na utakmice, 1982. kapetan, 1998. trener u Ligi prvaka i 2021. navijač. Koja je od tih momčadi bila najbolja?

- Uh... ma '82. Ipak sam najdublje bio u toj generaciji i najviše se sjećam jer to je bila epizoda koja se teško ponavlja. Dakako, uz tu me generaciju vežu i najjače emocije.

Kojeg biste današnjeg igrača Dinama uzeli u momčad iz 1982.?

- Ovako, prije utakmice s Tottenhamom u Londonu sam rekao da ne znam kojeg bih igrača iz Dinama uzeo u Tottenham, a nakon uzvratne sam rekao da ne znam koji bi igrač Tottenhama mogao igrati u Dinamu! Ne ulazim sad u prvih 11, ali u našu bih generaciju uzeo Livakovića, Ademija, Oršića i Petkovića, oni mi se dopadaju. A ovisi o koncepciji tko bi koliko igrao.

Ma kakav savez komunista, bili smo boemi

A u Dinamo iz 1998. koji ste vodili u Ligi prvaka?

- To je bila sjajna momčad, ali opet bi ta četiri igrača mogla igrati u njoj, a onda možemo razgovarati o Majeru i Ivanušecu.

Snješko Cerin rekao nam je da jako žali što 1983. niste obranili naslov prvaka. Zašto niste?

- Splet okolnosti... Imali smo dobru momčad, prave razloge ne znam, teško je nakon tolikih godina ući u analize, pravu istinu nećemo saznati. Valjda bi bilo previše da smo dvaput za redom prvi...

Ali premda Dinamovi igrači baš nisu lako ulazili u reprezentaciju, vi ste odigrali 36 utakmica za Jugoslaviju i bili kapetan. Što ste imali, a da Kranjčar, Mlinarić, Cerin i ostali nisu?

- Svi smo mi mogli igrati u repki! Ali mi iz Dinama uvijek smo bili na kraju te liste. Osim možda kojeg starijeg igrača, nitko od nas nikad nije bio član saveza komunista, više smo bili boemi...

A ostali su reprezentativci bili članovi saveza komunista?

- Ne mogu reći, ne poznajem ih, niti mogu tvrditi da je to bio razlog što nas nisu više forsirali. Ali u svakom slučaju su za reprezentaciju trebali igrati Cico, svestrani Bručić, Štef je bio u repki, Mlinka je morao puno više igrati, i Boro Cvetković je trebao dobiti poziv... Je, bila je velika konkurencija, možda na mom mjestu nije bila tolika pa sam lakše ulazio...

Jako žalim što nisam igrao 1990. protiv SAD-a

A jeste li kao kapetan imali slobodu sugerirati izborniku da malo 'baci oko' na Maksimir?

- Uvijek sam pričao o našim igračima sve najbolje, ali ne možeš tu...

Jedini klub u kojem ste još igrali je Panathinaikos i u Ateni ste omiljen kao u Zagrebu. A malo je nedostajalo da umjesto u Atenu odete u Englesku, u europskog prvaka.

- Nakon Eura 1984. sam imao ponudu Nottingham Foresta, kontaktirali su me, ali već sam se dogovorio s prijateljskom obitelji Vardonianis, grčki su me multimilijunaši zvali u Atenu, obećao sam im da ću doći, potpisao sam i neki smiješan ugovor "na WC papiru" (na memorandumu hotela, nap. a.), dali su mi i nešto novca i dao sam im riječ da ću doći u Panathinaikos. I sjećam se svoje prve utakmice, protiv Boca Juniorsa, pred 80.000 ljudi na novom stadionu...

Završili ste karijeru 1988. sa samo 32 godine. Je li vam žao što niste u kopačkama dočekali 1990. godinu jer vrlo vjerojatno biste u tom slučaju bili prvi kapetan hrvatske reprezentacije?

- Uh, to mi je jako žao, ali slomio sam nogu dvaput u Grčkoj i nisam više mogao igrati. Iako sam i poslije imao ponudu, Ćiro me 1988. zvao 'Sine, što se ne vratiš', trebao mu je vođa u toj isto dobroj generaciji. Probao sam, nije išlo, nemreš se vratiti ko' nekad najbolji igrač da budeš pomoćna radna snaga.

Ali zato ste se odmah nakon karijere vratili u Dinamo, kao sportski direktor. S idejom stvaranja mega-momčadi!

Slagao sam mega Dinamo 1990.

- Uspio sam dovesti Davora Šukera i još puno igrača. Htio sam i Alena Bokšića, ali on je otišao u Marseille zbog jače ponude, iako smo složili dobru ponudu Hajduku... ili je bio slobodan igrač, ne sjećam se više, ali osigurali smo novac, Šoić je bio predsjednik i imao je financijske mogućnosti. Može biti da je otišao u Marseille samo zato što su oni išli u Kup prvaka, a mi nismo. Ali bio je spreman doći u Dinamo. Htio sam i Prosinečkog, ali Džajić ga nije pustio. Da, više-manje sam htio okupiti kasnije „vatrene“.

Ali nije bilo lako održati balans u momčadi jer Šuker je imao osjetno veća primanja od svih ostalih, pa i Bobana.

- E, to je bio problem koji nismo uspjeli savladati jer nismo imali budžet da svima podignemo plaće. To je bila kombinacija da je pola love bio privatni kapital jer klub nije imao novca. Bio je problem što se tiče odnosa u momčadi jer na kraju nije ni fer da nekog platiš toliko više od ostalih, da nemaš balans između igrača.

Tko je bio ključna spona u svlačionici da ipak koliko-toliko izbalansira odnos između igrača?

- Boban, on je bio vođa te generacije. I Šuker je pomogao, bilo je jako dobrih igrača.

Taj privatni kapital koji ste spomenuli je bio dijelom i vaš novac. Kakve su to bile kombinacije, kad vam je klub trebao vratiti novac kojim ste mu pomogli?

- Na žalost, nisu mi uspjeli vratiti. A kak je bilo zamišljeno? Da vrate kad bude love...

Zaradio sam samo u Grčkoj

Pa dobro, jeste li više zaradili igrajući u Dinamu ili izgubili tom nikad vraćenom posudbom novca klubu?

- Više sam izgubio. U Dinamu smo malo zaradili, ja sam novac zaradio u Grčkoj.

Koja vam je najdraža utakmica iz igračke i trenerske karijere?

- Igrački one protiv Hajduka, Zvezde i Partizana 1982. Trenerski s Ajaxom, Portom i Olympiakosom u Ligi prvaka i s Hajdukom u HNL-u prije Ajaxa, kad je završilo 1-1, a Marić je promašio zicer, pogodio je stativu pa izjavio da je Sv. Duje pomaknuo gol. Viduka je sjajno igrao. Od tih dečki čujem se s Marom, Šokotom, Bišćanom, Šimićem...

Najbolje suigrače nije želio istaknuti, tek je generaciji ’82. dodao dvojicu iz Panathinaikosa, Saravakosa i Rochu, s kojima je došao do polufinala Kupa prvaka. Nije ni najdraže igrače koje je vodio, a na pitanje tko je bio najkarakterniji igrač kojeg je trenirao, naglasio je:

- Uvijek sam Bišćana volio, rođeni je vođa. I Marića sam volio.

Zajec je bio u Dinamu i kad se klubu vratilo ime. I baš je on na Valentinovo 2000. godine, kao miljenik navijača, objavio sedam godina priželjkivanu obavijest: Vratili smo Dinamo!

Ne bi bilo povratka imena bez navijača

- To mi je jedan od važnjih događaja u životu. Ja sam bio protiv i kad se micalo ime Dinamo. A 2000. sam s puno tih bivših igrača, koji su tada bili u Skupštini, dogovarao promjenu, sudjelovali su i neki političari, a najveću su ulogu odigrali navijači. Da nije bilo pritiska, teško bi se vratio Dinamo.

Dakle, nije pokojni predsjednik Franjo Tuđman na posmrtnoj postelji šapnuo Zlatku Canjugi da vrati ime Dinamo?

- Haha, ne znam, nisam bio uz krevet.

Bili ste trener u Ligi prvaka i kasnije u engleskoj Premier ligi, a nikad niste imali licenciju! Kako je to moguće?

- Na žalost, nisam koristio svoj ugled i poznanstva, nikad nisam išao za tim da u HNS-u to dobijem, a trebao sam. Onda se moglo dobiti privremenu dozvolu, u Portsmouthu na godinu dana, u Dinamu isto na određeno vrijeme, na ime ugleda i prošlosti. Jer nikad nisam odlučio hoću li biti trener ili sportski direktor. To mi je bila prepreka u životu, a kad puno šaraš nije dobro.

Bili ste u Dinamu i kad je Luka Modrić došao u klub. I skoro ga centrirali u – Liverpool!

- Luka je došao kad sam bio u Dinamu. Nisam ga ha doveo, ali sam sudjelovao kod dolaska jer nam je Reno Sinovčić dao papire. Gledao sam ga u jednoj utakmici za juniore, Štef Deverić bio je trener i pričao mi je o njemu. Uzeli smo ga i poslali, čak i na njegov zahtjev, da ide sa Štefom u Zrinjski. Bio je to dobar potez jer se ojačao, bolje nego da je igrao ovdje u juniorima. Nisam ga trenirao niti sam mu tada davao neke savjete, Štef mu je bio trener, ali danas smo u dobrim odnosima.

Benitez je rekao "No, thanx"

Dobro, a Liverpool...

- Ricky Perry bio je dopredsjednik kluba kad sam ja radio u Portsmouthu i predložio sam im da uzmu Luku za desetak milijuna eura. On je razgovarao s tadašnjim trenerom Rafom Benitezom, ali nije mu se dopao, smatrao je da je Luka premalen. Prije 2-3 mjeseca opet sam razgovarao s Perryjem, koji više nije u Liverpoolu, sjetili smo se toga i rekao mi je 'Ah, to nam je bila najveća pogreška, ali Benitez ga nije želio.' Ne znam bi li ga Dinamo pustio jer Liverpool nikad nije poslao ponudu, ali to je bila njegova cijena tada.

U Dinamu je završila jedna era, ona Mamića, i aktualiziralo se pitanje vođenja kluba. Koji je najbolji model?

- Teško je u našim uvjetima i s našim zakonima, ali smatram da je jedina mogućnost spojiti demokaratski model odlučivanja, dakle navijači, plus privatni kapital, bez kojeg ne možeš. Moraš imati novac da vodiš tako velik klub jer ne možeš stalno prodavati ili igrati u Ligi prvaka. Ali teško je to kod nas provesti...

Može li Dinamo i dalje od četvrtfinala Europske lige?

- Može, iako je će biti jako teško protiv Villarreala jer španjolske nam momčadi ne odgovaraju. Vole igrati, agresivni su...