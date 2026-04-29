Zakazao joj mikrofon dok je u Americi izvodila himnu Kanade. Uslijedio je trenutak za povijest

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tehnički problemi s mikrofonom na utakmici Buffalo Sabresa i Boston Bruinsa stvorili su neočekivanu atmosferu. Navijači preuzeli pjevanje himne i oduševili sve prisutne

Ključna peta utakmica doigravanja između Buffalo Sabresa i Boston Bruinsa u utorak navečer dobila je neočekivanu uvertiru koja će se dugo pamtiti. Uoči susreta u kojem su Sabresi imali priliku na domaćem ledu osigurati prolazak u drugu rundu prvi put nakon 2007., tehnički problemi s mikrofonom obišli su hokejaški svijet.

Atmosfera u dvorani KeyBank Center bila je naelektrizirana i prije nego što je pak pao na led. Navijači su s nestrpljenjem čekali početak, a onda je krenula ceremonija s nacionalnim himnama. Kad je pjevačica Cami Clune započela s izvedbom kanadske himne "O Canada", gubio joj se signal s mikrofonom. Tisuće navijača u dvorani, bez ijednog propuštenog takta, preuzele su pjevanje i gromoglasno dovršile himnu. Pjevačica je kasnije dobila ispravan mikrofon s kojim je bez problema izvela američku himnu. Kasnije je zahvalila navijačima na društvenim mrežama.

​- Pa, ovo je bilo zanimljivo. Hvala svima što ste pjevali sa mnom. Imamo najbolje navijače ikad!

Tradicija koja spaja dvije nacije

Iako su se na ledu sučelile dvije američke momčadi, izvođenje kanadske himne u Buffalu nije slučajnost. Riječ je o tradiciji dugoj pola stoljeća, a razlog je jednostavan, grad se nalazi svega nekoliko kilometara od kanadske granice i Sabresi imaju ogromnu bazu navijača iz susjedne države. Uz Detroit Red Wingse, s druge strane jezera Erie, Sabresi su jedina američka NHL momčad koja prije svake domaće utakmice izvodi obje himne, bez obzira na protivnika.

Taj snažni naboj s tribina kao da je dao dodatni vjetar u leđa domaćoj momčadi. Sabresi su u utakmicu ušli s vodstvom od 3-1 u seriji i velikom prilikom da pred svojim navijačima izbore prolazak. Furiozno su otvorili susret. Već u četvrtoj minuti kapetan Rasmus Dahlin zabio je gol s igračem više i doveo Buffalo u vodstvo od 1-0, no gosti su uzvratili golovima Eliasa Lindholma i Davida Pastrnaka i nakon produžetka smanjili zaostatak na 3-2 u seriji na četiri pobjede.

