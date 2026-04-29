Zakazao joj mikrofon dok je u Americi izvodila himnu Kanade. Uslijedio je trenutak za povijest

Ključna peta utakmica doigravanja između Buffalo Sabresa i Boston Bruinsa u utorak navečer dobila je neočekivanu uvertiru koja će se dugo pamtiti. Uoči susreta u kojem su Sabresi imali priliku na domaćem ledu osigurati prolazak u drugu rundu prvi put nakon 2007., tehnički problemi s mikrofonom obišli su hokejaški svijet.

Atmosfera u dvorani KeyBank Center bila je naelektrizirana i prije nego što je pak pao na led. Navijači su s nestrpljenjem čekali početak, a onda je krenula ceremonija s nacionalnim himnama. Kad je pjevačica Cami Clune započela s izvedbom kanadske himne "O Canada", gubio joj se signal s mikrofonom. Tisuće navijača u dvorani, bez ijednog propuštenog takta, preuzele su pjevanje i gromoglasno dovršile himnu. Pjevačica je kasnije dobila ispravan mikrofon s kojim je bez problema izvela američku himnu. Kasnije je zahvalila navijačima na društvenim mrežama.

​- Pa, ovo je bilo zanimljivo. Hvala svima što ste pjevali sa mnom. Imamo najbolje navijače ikad!

POGLEDAJTE VIDEO:

Tradicija koja spaja dvije nacije

Iako su se na ledu sučelile dvije američke momčadi, izvođenje kanadske himne u Buffalu nije slučajnost. Riječ je o tradiciji dugoj pola stoljeća, a razlog je jednostavan, grad se nalazi svega nekoliko kilometara od kanadske granice i Sabresi imaju ogromnu bazu navijača iz susjedne države. Uz Detroit Red Wingse, s druge strane jezera Erie, Sabresi su jedina američka NHL momčad koja prije svake domaće utakmice izvodi obje himne, bez obzira na protivnika.

Taj snažni naboj s tribina kao da je dao dodatni vjetar u leđa domaćoj momčadi. Sabresi su u utakmicu ušli s vodstvom od 3-1 u seriji i velikom prilikom da pred svojim navijačima izbore prolazak. Furiozno su otvorili susret. Već u četvrtoj minuti kapetan Rasmus Dahlin zabio je gol s igračem više i doveo Buffalo u vodstvo od 1-0, no gosti su uzvratili golovima Eliasa Lindholma i Davida Pastrnaka i nakon produžetka smanjili zaostatak na 3-2 u seriji na četiri pobjede.