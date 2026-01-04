Zakomplicirao se Livakovićev povratak. Turci: Fener je bio uvrijeđen ponudom Dinama

Operacija povratka Dominika Livakovića u Dinamo, priča kojoj su se navijači "modrih" nadali posljednjih tjedana, naišla je na prvu, i čini se, prilično veliku prepreku. Turski velikan Fenerbahče glatko je odbio ponudu iz Zagreba za posudbu hrvatskog reprezentativnog golmana.

Pokretanje videa... 01:12 Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu | Video: 24sata Video

Prema informacijama koje stižu s Bospora, a prenose ih najstarije turske novine Yeni Asir, uvjeti koje je hrvatski viceprvak postavio na stol bili su daleko ispod bilo kakvih očekivanja i u Istanbulu su doživljeni gotovo kao uvreda.

Ponuda koja je razljutila istanbulskog velikana

Dinamova ideja bila je vratiti svog bivšeg kapetana na posudbu tijekom zimskog prijelaznog roka, no financijski paket koji su ponudili nije impresionirao čelnike Fenerbahčea. Dapače, turski mediji navode kako u ponudi zagrebačkog kluba nije bilo ni naknade za posudbu, ali ni opcije kasnijeg otkupa ugovora. Kao šlag na tortu, Dinamo je predložio da će pokriti samo manji dio Livakovićeve godišnje plaće, koja iznosi izdašnih 3,3 milijuna eura.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Takvi uvjeti bili su apsolutno neprihvatljivi za vodstvo turskog kluba. Ne treba zaboraviti da je Fenerbahče u ljeto 2023. godine za Livakovića platio Dinamu odštetu od 6,65 milijuna eura, uz moguće bonuse koji su ukupni iznos mogli podići na 7,6 milijuna eura. S obzirom na uloženi novac, ponuda koja ne donosi nikakvu financijsku korist, a pritom rješava Dinamu goruće pitanje golmana, u Istanbulu je protumačena kao neozbiljna. Neki izvori idu toliko daleko da tvrde kako su u Fenerbahčeu bili "uvrijeđeni" takvim pristupom.

Dok Livi sanja Maksimir, klupa je surova realnost

S druge strane priče nalazi se sam Dominik Livaković, koji proživljava teške trenutke u svojoj klupskoj karijeri. Nakon što je prvu sezonu i pol bio standardan na golu Fenera, dolaskom Joséa Mourinha preselio se na klupu. Situacija se nije popravila ni ove sezone, a spas je potražio na posudbi u španjolskoj Gironi. Međutim, kako je u početku bilo jasno da neće puno braniti, poručio je čelnicima da želi otići iz kluba i vratiti se u Dinamo kako bi skupio prijeko potrebnu minutažu uoči Svjetskog prvenstva.

Susret Dinama i AEK-a u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Livakovićeva velika želja je povratak na Maksimir, klub u kojem je proveo najbolje godine i za koji je odigrao 293 utakmice. Njegova privrženost "modrom" dresu najjači je adut Dinama u ovim pregovorima, no čini se da emocije neće biti dovoljne.

Konkurencija nudi konkretnije uvjete

Dok Dinamo pokušava iskoristiti Livakovićevu želju, drugi europski klubovi ne spavaju. Interes za hrvatskog golmana pokazali su brojni klubovi, među kojima se spominju talijanski prvoligaši Genoa i Verona, pa čak i Juventus, te francuski Brest i nizozemski Ajax. Najkonkretnija je navodno bila Genoa, koja je Fenerbahčeu poslala upit o posudbi s opcijom otkupa ugovora. Takav model Turcima je znatno privlačniji jer im otvara mogućnost da vrate dio uloženog novca. Prema nekim informacijama, Fener bi bio spreman prodati Livakovića za oko pet milijuna eura, što je iznos koji je za Dinamo u ovom trenutku previsok.