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Žalgiris je oduševio potezom nakon utakmice: Evo što su poručili Hajduku poslije poraza

Piše Issa Kralj,
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Žalgiris je oduševio potezom nakon utakmice: Evo što su poručili Hajduku poslije poraza
Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Bilo nam je zadovoljstvo igrati protiv tako kultnog i uglednog nogometnog kluba kao što je vaš - hvala vam, a osobno vam želimo sve najbolje u nastavku sezone - napisao je litvanski klub u komentaru na Facebooku

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Hajduk je pred domaćom publikom na Poljudu slavio ulazak u play-off Konferencije lige gdje im je sljedeći protivnik poljski Raków. Splićani su imali 5-2 prednost iz prve utakmice protiv Žalgirisa, a u uzvratnoj su je dodatno potvrdili pobjedom 4-0. 

Iako je Hajduk prošao dalje ukupnim rezultatom 9-2, potez njegovog protivnika na društvenim mrežama oduševio je pratitelje i navijače. I litvanskog kluba oglasili su se na društvenim mrežama gdje su ispod Hajdukove Facebook objave ostavili komentar na engleskom jeziku. 

Žalgiris je čestitao Splićanima na prolasku u play-off, ali i zaželio sreću u borbi za naslov prvaka Hrvatske. 

- Velike čestitke, momci - na kraju ste potpuno zasluženo pobijedili i tu nema nikakve dvojbe. Bilo nam je zadovoljstvo igrati protiv tako kultnog i uglednog nogometnog kluba kao što je vaš - hvala vam, a osobno vam želimo sve najbolje u nastavku sezone, kako u borbi za plasman u ligašku fazu Uefa Konferencijske lige, tako i u pohodu na naslov prvaka Hrvatske! Živjeli, Splite - do nekog sljedećeg susreta - stoji u njihovom komentaru koji je pokupio brojne simpatije.

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