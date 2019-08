Zambata: Ferencvaros nam nikada nije mogao baš ništa

Kako se ne bih sjećao tog gola. Bilo je iskosa, volejem sam pogodio u bliži kut na južni gol Maksimira, kao iz topa odgovara Slaven Zambata, junak utakmice protiv Ferencvarosa 1963.

Bila je to utakmica za finale Kupa Velesajamskih gradova. Dinamo je bio moćan, no Ferencvaros je tada imao jednog od najboljih igrača svijeta.

- Florian Albert! Bio je najbolji strijelac Svjetskog prvenstva 1962., a poslije je dobio Zlatnu loptu. Protiv nas se nije vidio na terenu, kao da nije igrao. Razgovarali smo s njim tada, mama mu je bila Hrvatica, pa je znao nešto hrvatskog jezika. Rekao nam je: “Kada igrala protiv Dinama, mi ne znala igrati nogomet”. Eto, to vam najbolje oslikava koliko smo bili bolji od Ferencvarosa - kaže Zambata.

Ferencvaros je, kaže Zambata, tih godina bio redovna mušterija Dinamu.

Foto: GNK Dinamo

- Igrali smo na Mitropa kupu 1962. U Maksimiru smo pobijedili 2:0, u uzvratu 5-1.

No, Zambata pamti Ferencvaros i iz vremena kad nije igrao za Dinamo. Točnije, kad je došao na potpis s Dinamom.

- Imao sam 19 godina, bilo je to 1959. godine. Došao sam iz sinjskog Junaka u Zagreb kako bih potpisao ugovor. I baš je tada gostovao Ferencvaros.Za nas su kao gosti nastupili Mujić iz Veleža i Knez iz banjalučkog Borca. Dinamo je odigrao maestralno, bilo je to uništavanje, pregazili su Mađare 4-0, a ja sam uživo gledao atomski napad: Lipošinović, Mujić, Jerković, Knez, Matuš. Govorio sam sebi: “O, moj Bože, ovo su izvanzemaljci, gdje sam to došao!?”

Foto: GNK Dinamo

Lipošinović, Matuš i društvo zabijali su tada kako su se sjetili, a Bjelica danas ima velikih problema s realizacijom. Mario Gavranović nije ove sezone zabio niti jedan gol, Bruno Petković nije ni sjena onog igrača od prošle godine, a Atiemwen je u u poršloj i ovoj sezoni zabio tek dva gola. I zato se sa sjetom sjećamo vremena kad je Ferenvcaros protiv Dinama dolazio po ‘porciju’.

Bila su to sjajna vremena. Ovaj put ulog je velik, ogroman, na stolu je pet milijuna eura, koliko donosi plasman u playoff i još 15,5 milijuna eura, koliko će dobiti momčad koja izbori skupine Lige prvaka.

U klupskoj povijesti Dinamo se u europskim natjecanjima šest puta susretao s mađarskim klubovima. Niti jednom nije ispao. Uvijek bi ‘modri’ podignutih ruku napuštali stadion. Ajde, dečki, ponovite povijesti sutra u Budimpešti...