Zambata: Karrica me podsjeća na legendu Novaka, bit će klasa

Bernard Karrica (19), asistent i strijelac iz Münchena. Jedan od junaka Dinamovog prolaska u četvrtfinale juniorske Lige prvaka u Maksimir je došao zahvaljujući legendarnom napadaču "modrih" Slavenu Zambati (79).

- Na njega mi je pozornost skrenuo jedan prijatelj, menadžer iz Švicarske. Karrica je s Kosova, a u Dinamo je prvi put došao s 15-ak godina. Dolazio je u razmaku od dva-tri mjeseca, uvijek po 15-20 dana da trenira u Maksimiru. Vidjelo se odmah da se radi o velikom talentu - rekao nam je Slaven Zambata i dodao:

- Preporučio sam ga tadašnjim direktorima Marijanu Vlaku i Ivi Šušku. Nije mogao potpisati ugovor prije 18. rođendana, ali su oni na njega itekako računali.

Karrica je zabio gol za pobjedu protiv Atalante u prvome kolu ove sezone. Tada nam je Zambata rekao kako ga je baš on otkrio. Leonard Bisaku, bivši igrač Hajduka, je obiteljski povezan s mladim igračem Dinama.

- Bisaku mu je strašno puno pomagao kad je došao u Zagreb - prisjeća se Zambata i nastavlja:

- Karrica me pomalo podsjeća na mojeg bivšeg suigrača legendarnog Marijana Novaka. Bilo je to drugo vrijeme, ali nekim potezima me podsjeti na njega. Bit će klasa, to je pokazala i utakmica protiv Bayerna. Doista, čudesno je ovo što rade juniori Dinama. Vjerujem da uz malo sreće mogu otići i do kraja u Ligi prvaka ove sezone. Ako su srušili Bayern, mogu i Benficu i sve do kraja.