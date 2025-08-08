Zamrznuta regionalna liga u vaterpolu: 'Srpski klubovi htjeli su se uključiti tek u završnici...'

Nakon sedamnaest godina postojanja ligaškog natjecanja u vaterpolu u kojem su sudjelovali klubovi iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a neko vrijeme i iz Slovenije, u sezoni 2025./26. to se natjecanje neće održati. Čelnici Regionalne lige donijeli su tu odluku jer nisu uspjeli postići dogovor o formatu i načinu igranja sljedeće sezone.

- Za sezonu 2025./26. očito postoji dosta problema - rekao je na početku Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza i predsjednik Upravnog odbora Regionalne lige.

- Klubovi iz Srbije su imali ideju igrati primarno svoje nacionalno prvenstvo, te potom završnicu ili samo doigravanje Regionalne lige. To nama u Hrvatskoj nije odgovaralo niti kao način odigravanja lige, niti kao sustav, ali ni terminski. Postoji također još uvijek i otvoreni problem igranja hrvatskih klubova u Kotoru odnosno tamošnjem bazenu. To je dodatan problem koji otežava cijelu priču.

Podsjetimo, bazen Primorca do 2021. nosio je ime Nikša Bućin prema antifašistu poginulom u borbi s četnicima 1944., a potom je općinska skupština u Kotoru odlučila nazvati ga po Zoranu Gopčeviću Džimiju, jednom od najboljih crnogorskih vaterpolista u povijesti i osvajaču medalja na najvećim natjecanjima, ali i čuvaru zloglasnog logora Morinj 1991. gdje je počinio ratni zločin nad hrvatskim stanovništvom.

- Budući da se u siječnju 2026. igra i Europsko prvenstvo u Beogradu, a što će ‘uzeti’ dva mjeseca u kalendaru za pripreme i nastupe reprezentacije, došli smo do konačnog zaključka da za sezonu 2025./26. zamrznemo status Regionalne lige. Mi u Hrvatskoj ćemo dakle igrati naše nacionalno prvenstvo i podrazumijeva se kup natjecanje - istaknuo je Bukić.

Dubrovnik: Druga polufinalna utakmica između Jug AO i HAVK Mladost. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Jadranska liga, kako se natjecanje u početku zvalo, pokrenuta je 2008., odnosno u sezoni 2008./09. U prvim godinama sudjelovali su klubovi iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. U sezoni 2011./12. na godinu dana pridružio se i talijanski prvak Pro Recco, a 2014. u ligu su ušli i srpski klubovi. Tijekom godina liga je mijenjala naziv, pa se jedno vrijeme zvala Triglav liga prema sponzoru, a u novije vrijeme Regionalna liga. U posljednjim sezonama postojale su dvije razine natjecanja. Premier liga i A1 liga.