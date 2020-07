Zanardi se oporavlja: Prebacili su ga u rehabilitacijski centar

Nekadašnji talijanski vozač Formule 1 i višestruki paraolimpijski pobjednik 53-godišnji Alex Zanardi u utorak je napustio bolnicu i premješten je u poseban rehablitacijski centar u kojem će nastaviti put prema oporavku

<p><strong>Zanardi </strong>je 19. lipnja nastradao u prometnoj nesreći tijekom utrke ručnih bicikala u Toskani, nakon koje su trebale tri operacije zbog teških ozljeda mozga i lubanje. Do prošlog tjedna liječnici su Zanardija držali u induciranoj komi kako bi se što bolje oporavio.</p><p>- Nakon što je došao k svijesti, procijenjeno je da može biti premješten iz bolnice, jer su osnovni zdravstveni parametri bili stabilni - priopćili su iz bolnice Santa Maria alle Scotte u Sieni.</p><p>Zanardi je premješten u ustanovu za neuro rehabilitaciju.</p><p>Nakon što je 2001. izgubio obje noge u stravičnoj nesreći na stazi u Njemačkoj vozeći bolid u CART Championshipu, Zanardi je svoju nepresušnu energiju usmjerio u paraolimpijski sport u kojem je na Igrama 2012. Londonu i 2016. u Rio de Janeiru osvojio četiri zlatne i dvije srebrne medalje vozeći bicikl na ručno pokretanje, a u istom je sportu i višestruki svjetski prvak.</p><h2>Bio vozač Formule 1 pa teško nastradao</h2><p>Podsjetimo, Zanardi ima 53 godine, bivši je vozač Formule 1, osvojio četiri olimpijska zlata i dva srebra u ručnom biciklizmu. Za svoje vrijeme među bolidima vozio za 7UP Jordan, Minardi, Lotus i Winfield Williams. U svojoj je prvoj sezoni na treningu za VN Belgije doživio tešku nesreću, ali to ga nije sprječavalo te se ubrzo vratio u bolid.</p><p>Nakon toga prešao je u CART gdje je osvojio dva naslova 1997. i 1998 godine, a zatim se na jednu godinu vratio u F1 s Williamsom, da bi se 2001. se opet vratio u CART gdje mu se u Njemačkoj dogodila teška nesreća. Trinaest krugova prije kraja izašao je iz boksa, ali je taman ušao u gužvu te se u njega sa 322 km/h zabio Alex Tagliani.</p><p>- Bolid je bio prepolovljen. Dio mene ostao je u njemu, a drugi dio, moje noge, otišle su u drugom smjeru - rekao je svojevremeno Zanardi.</p><p>Izgubio je mnogo krvi, oživljavali su ga čak sedam puta. I tada je najavio kako će iz nesreće izvući pouku. To je i napravio te izgradio veliku karijeru u ručnom biciklizmu. A vratio se i među glasan zvuk motora jer je u siječnju vozio na utrci '24 Hours of Daytona' gdje je BMW za njega napravio posebno dizajnirani automobil sa ručnim komandama.</p>