Žao mi je što je Hajduk odbio zajednički ručak, a moj sin ne može dočekati početak susreta

Polako nas puca adrenalin, igrače i nas članove Uprave NK Omladinaca Gornja Vrba. Vidim i po svome sinu koji igra u prvom timu. Rekao mi je da mu je srce poraslo za duplo i da jedva čeka da zaigra protiv Hajduka iz Splita, prvoligaša. I ne samo za njega za sve nas je to veliki događaj, još da smo imali sreće da se utakmica igra na našem terenu ovdje u Gornjoj Vrbi, bez obzira na rezultat godinama bi se o tome pričalo - rekao je Anto Opačak, član uprave, dodajući kako uvelike traju pripreme za spektakl koji će se u šesnaestini finala kupa dogoditi u srijedu u 16 sati na Stadionu Stanka Vlainića Dide u Slavonskom Brodu.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- Vjerujem da bi do 27. rujna ove godine naš stadion koji nosi ime Goran Jurić, pokojnog branitelja i nogometaša Omladinca, bio spreman za utakmicu, ali smo Hajduku izašli u susret da odigramo ranije utakmicu zbog njihovih obveza u regularnom nogometnom prvenstvu, a i policija nam je rekla da ne može na našem terenu osigurati da sve prođe u redu, jer po njima na stadionu može biti oko 1000 gledatelja, a očekuje se i četiri puta više, što je veliki sigurnosni rizik pa su predložili da se igra na Željinom stadionu – kaže Opačak i dodaje da u sportskom dijelu ne vidi nikakav problem.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- Biti će kako će biti, ipak to je Hajduk, igrati ćemo za pobjedu ili poraz, iskreno voljeli bi da rezultat bude neriješen, pa da tučemo jedanaesterce pa tko bude bolji, ono čega se najviše plašim je mogući sukob između Boysa i Torcide – kaže Opačak, dok pokazuje mjesta na kojima će uskoro biti postavljeni reflektori koji će omogućiti da se utakmice igraju i u večernjim satima.

Možda je ovo prilika da se pozove navijače Hajduka i Dinama, da se u Slavonskom Brodu u srijedu suzdrže od sukoba i da umjesto toga zajedno slave sport.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- Teren je relativno dobar, nadamo se da ćemo toga dosta sami riješiti kao i do sada. Zadovoljni smo, prije svega što imamo jako puno podmlatka, mislim preko stotinjak, osim na Limače ponosni smo i na naše nogometašice, kao i vjerne navijače - Crvene vragove – kaže Opačak dok usput telefonira s Brunom Lucićem, predsjednikom Omladinca koji je s policijom bio u obilasku stadiona Željezničar u slavonskobrodskom naselju Livada.

- Sada razgovaramo o susretu sa Hajdukom, ali moram spomenuti, jer to nisam nigdje pročitao, niti na državnoj kao niti na lokalnoj razini, da imamo jednog vrsnog igrača koji potječe iz Gornje Vrbe, a koji je prošle godine igrao za Hajduk to je Toni Borevković, on trenutno igra u Portugalu, samo neka se zna – rekao je Opačak.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Slavonci su uvijek bili široka srca, svaki gost im je drag i dobro došao, to su htjeli pokazati i Hajdukovcima.

- Bila nam je namjera da nakon utakmice u našem društvenom domu u Gornjoj Vrbi organiziramo zajedničku večeru uz tamburice za igrače i njihove simpatizere, to je menadžment Hajduka odbio, s riječima da to njima nije u praksi. Odbili su i naš prijedlog da predstavnici dviju uprava odu na zajednički ručak, što nam je kao domaćinima jako žao, možda se do srijede nešto i promjeni. Mi smo u svako trenutku spremni sve to organizirati – kaže Opačak nabrajajući što sve još moraju uraditi jer žele da budu što bolji domaćini