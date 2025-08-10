Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIKO NAPUŠTA RIJEKU?

Zaokret kao u turskoj sapunici: 'Fener ipak kupuje Jankovića pa ga šalje kod Brune Petkovića'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Zaokret kao u turskoj sapunici: 'Fener ipak kupuje Jankovića pa ga šalje kod Brune Petkovića'
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Turski velikan Fenerbahče provodi rekonstrukciju i trener Jose Mourinho slaže novu momčad za narednu sezonu. Rijeka je "dogovorila transfer Jankovića za 5,6 milijuna eura", stigao je i nastavak priče

Čini se da je Niko Janković (23) protiv Osijeka (0-0) na Opus Areni u drugom kolu HNL-a odigrao posljednje minute u riječkom dresu. Turski insajder Yağız Sabuncuoğlu obznanio je da je Rijeka dogovorila transfer krilnog napadača u Fenerbahče za 5,6 milijuna eura, da je sve bilo gotovo, no da se slavni turski klub povukao i odgodio posao zbog nezadovoljstva navijača.

POGLEDAJTE VIDEO: Osijek - Rijeka 0-0

Pokretanje videa...

Osijek - Rjeka 0-0 01:28
Osijek - Rjeka 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Sportski direktor Fenerbahčea Devin Özek nazvao je sportskog direktora Rijeke Antoninija Čulinu i izvijestio ga o situaciji - napisao je Turčin.

Turski velikan provodi rekonstrukciju i trener Jose Mourinho slaže novu momčad za narednu sezonu. Navijači nisu bili zadovoljni imenom krilnog napadača Rijeke, odnosno činjenicom da je relativno nepoznat u Europi i da nije "veliko nogometno ime".

Ipak, iz Turske stiže nastavak priče i potencijalan drugačiji rasplet. Kako piše Umut Koca, Jankovića je jako želio Kocaelispor, ali si ga nije mogao priuštiti.

Klub za koji je nedavno potpisao i Bruno Petković mogao bi iskoristiti situaciju i Koca navodi da će Fenerbahče ipak kupiti Jankovića pa ga poslati na posudbu u Kocaelispor kako bi s klubom održao dobre odnose.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025