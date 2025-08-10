Zaokret kao u turskoj sapunici: 'Fener ipak kupuje Jankovića pa ga šalje kod Brune Petkovića'

Čini se da je Niko Janković (23) protiv Osijeka (0-0) na Opus Areni u drugom kolu HNL-a odigrao posljednje minute u riječkom dresu. Turski insajder Yağız Sabuncuoğlu obznanio je da je Rijeka dogovorila transfer krilnog napadača u Fenerbahče za 5,6 milijuna eura, da je sve bilo gotovo, no da se slavni turski klub povukao i odgodio posao zbog nezadovoljstva navijača.

- Sportski direktor Fenerbahčea Devin Özek nazvao je sportskog direktora Rijeke Antoninija Čulinu i izvijestio ga o situaciji - napisao je Turčin.

Turski velikan provodi rekonstrukciju i trener Jose Mourinho slaže novu momčad za narednu sezonu. Navijači nisu bili zadovoljni imenom krilnog napadača Rijeke, odnosno činjenicom da je relativno nepoznat u Europi i da nije "veliko nogometno ime".

Ipak, iz Turske stiže nastavak priče i potencijalan drugačiji rasplet. Kako piše Umut Koca, Jankovića je jako želio Kocaelispor, ali si ga nije mogao priuštiti.

Klub za koji je nedavno potpisao i Bruno Petković mogao bi iskoristiti situaciju i Koca navodi da će Fenerbahče ipak kupiti Jankovića pa ga poslati na posudbu u Kocaelispor kako bi s klubom održao dobre odnose.