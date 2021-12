Osijek je u srijedu preživio dramu jedanaesteraca te preko Slaven Belupa prošao u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Potrošnja je velika, ali za prvoplasiranu momčad HNL-a nema odmora.

Postali su lovina, Hajduk, Dinamo i Rijeka čekaju krivi korak kako bi zasjeli na vrh, a Osječani će status lidera prvenstva pokušati zadržati i nakon utakmice protiv Gorice. U ligi su posljednji put izgubili krajem kolovoza od Dinama.

Momčad Nenada Bjelice u subotu u 18. kolu HNL-a gostuje u Velikoj Gorici, a zbog guste magle s kojom se Gorica susretala na domaćim utakmicama, Povjerenik Prve HNL Josip Brezni donio je odluku, uz suglasnost klubova, da će se utakmica igrati od 13 sati.

- Osim ova četiri igrača koji imaju kartone, svi ostali su na raspolaganju. Adrian Barišić će se uskoro priključiti, Ivušića i Ercega nema već dulje vrijeme. Odradili smo regeneracijski trening poslije utakmice koja je bila naporna i teška. Vjerujemo u sve. Radujemo se da možemo dati priliku nekim igračima koji vrijedno treniraju - kazao je trener Osijeka Nenad Bjelica.

Dok su navijači Belupa i Osijeka pili apaurine kako bi preživjeli utakmicu, ona je bila više nego zanimljiva za neutralne gledatelje. Dva promašena penala, crveni kartoni za Mihaela Žapera i Zorana Kvržića, brojne šanse. Na kraju je u lutriji jedanaesteraca uspješniji bio Osijek te izborio polufinale.

- Slažem se s vama, nije bilo lagano to gledati na klupi. Bila je interesantna utakmica za jednog neutralnog promatrača. Pružilo je osim golova sve ono što pruža jedna utakmica, dobre šanse, crveni kartoni, dobre obrane golmana. Bila je vrlo stresna utakmica za navijače oba kluba i trenere te igrače. Ne zabrinjavaju me promašeni penali. Može ga promašiti samo onaj koji ga puca. Promašio je Krstanović koji ima 100 postotno izvođenje penala, savršeno ih šutira. Mi smo u raspucavanju pokazali hladnokrvnost, kvalitetno pucali šest penala. Dosta dobro smo pucali. Možda smo smo našli nekog dobrog izvođača, hladnokrvnost Brleka, Lončara, Dakua je bila velika. U najboljoj namjeri izabiremo izvođače. Bio je određen Bočkaj, ali ispalo je tako kako je ispalo. Pokazali smo kvalitetu i hladnokrvnost. Jer pod pritiskom pucati penal koji odlučuje o prolasku dalje mogu samo najjači.

Igrala se četvrta minuta produžetka u Gradskom vrtu kad je sudac Fran Jović dao izravan crveni karton veznjaku Osijeka Mihaelu Žaperu. Isprva nitko nije znao zbog čega jer nije napravio nikakav prekršaj, bilo je jasno da je nešto ozbiljno rekao zagrebačkom sucu.

Igrač Osijeka pokušao je proći pokraj trojice igrača Slavena, nije uspio. U zapisniku koji je potpisao delegat Damir Bogdanović iz Vukovara, crveni je zaslužio zbog vrijeđanja.

"Igrač se obratio sucu glasno 'je*em ti mater'", piše u izvještaju.

Mladi veznjak ostavio je svoju momčad na cjedilu, a Bjelica tvrdi kako je opravdano dobio crveni karton.

- Po pravilima igre i da je svom suigraču opsovao, dobio bi crveni. Psovanje sucu, suigraču, protivničkom igraču, sve se to kažnjava. Na klupi sam čuo psovku. Nije bio baš popunjen stadion pa se čuju psovke. Ovdje se čulo i naravno da je sudac pod pritiskom da mora kazniti. Pogriješio je, prihvatio pogrešku i idemo dalje. Nije problem kad napraviš grešku nego kad je ponoviš, nadam se da je izvukao pouku, nije nas koštalo ispadanja iz Kupa, on će znati iskoristiti pouke. Ispravna odluka suca, mogao je biti isključen i da je suigraču opsovao.

Otkako je ušla u prvoligaško društvo, Gorica je postala crna mačka za mnoge klube. Kako za Hajduk, tako i za Osijek. Ukupno su odigrali 13 utakmica, oba kluba slavila su pet puta, triput su remizirali.

- Kočnica kod nekih igrača? Samo razmišljam kako da pripremim momčad za tri boda. Trebat će puno angažmana i discipline. Ne gledam statistike, broj pobjeda i poraza. Zanima me samo tih 90 minuta i da budemo fokusirani na rad. Ako igrači odrađuju zadatke koje mi stavimo pred njih, tada je mogućnost pobjede velika. Više me ne zanima prolazak u polufinale Kupa, bod u Maksimiru, možemo utjecati samo na sutra da pobijedimo.

Naravno, prvo će trebati dobro pripaziti na najboljeg igrača Gorice.

- Lovrić je izuzetno kvalitetan igrač, ne treba mu puno prostora. Opasan je i u igri glavom, donio je dvije pobjede golom glavom. Da ne govorim o njegovim prekidima, o njegovom šutu. Treba ga duplirati, ne dati mu prostora. Nadam se da ćemo ga uspjeti zaustaviti. On daje dodatnu vrijednost, ali nije Gorica samo Lovrić - kaže Bjelica.

Utakmica protiv Belupa potrošila je neke igrače pa Bjelica i dalje nije odlučio s kakvim sastavom će se suprotstaviti Gorici. Bartolec, Bočkaj i Mierez nisu u konkurenciji zbog kartona pa će osječki trener morati pronaći alternativu za njih.

- Potrošeniji su igrači, ali mi imamo širok kadar. Osim ova četiri igrača koja neće nastupiti, možda će biti još nekih primjena. Imat ćemo sedam, osam svježih igrača. Kleinheisler i Nejašmić nisu igrali 120 minuta. Najugroženiji su Lončar, Škorić, Malenica, Fiolić. Već ovi izostanci mijenjaju momčad koja je igrala u zadnje vrijeme. Sad hoće li biti još promjena, vidjet ćemo na treningu pa odlučiti za najboljih 11. Imamo povjerenje u sve, to ćemo sutra i pokazati. Na njima je da daju maksimum. Tko god to bude, teško je meni odlučit kada imate igrače koji treniraju vrhunski, dobro rade, vrlo teško je donijeti odluku tko ide u kadar. Praktički tri, četiri igrača koji ostanu izvan kadra imaju kvalitetu igrati. Znam da nije lagano igračima, ali nije ni meni. To je takav posao. Ja da donosim odluke, oni da prihvate i da daju maksimum kad dobiju šansu.

Na suprotnoj strani opet će se susresti s prijateljem i sugrađaninom Krunoslavom Rendulićem.

- Rendulića poštujem. Ostvaruje kvalitetne rezultate. Osciliraju malo, ali ušli su u polufinale Kupa. U prvenstvu su na 5. poziciji, oni su na liniji onoga što su ostvarivali prošle sezone. Imaju kvalitetne pojedince. Kvalitetna momčad, pokazali karakter, okrenuli i u zadnjoj minuti protiv Istre. Ozbiljna ekipa, suprotstavit ćemo im se na naš način. Visok presing, visok intenzitet.

I nisu njih dvojica jedini iz Osijeka. Osijek je postao trenerska baza za cijelu Hrvatsku. Zoran Zekić je trener Belupa, a Željko Kopić preuzeo je dužnost u Dinamu.

- Plodno tlo Slavonije. Imamo i Igora Cvitanovića u drugoj momčadi Dinama. Ne znam kako objasniti. To su sve kvalitetni treneri koji su etablirani, neki imaju jako dobru budućnost. Što reći o Zekiću i Renduliću, Kopić imao dobro razdoblje. Drago mi je da nas ima. Lijepo za nas Osijek. Lijepo je da nas ima svugdje.

Polufinale Kupa na rasporedu je u ožujku sljedeće godine, ždrijeb je u ponedjeljak u 12 sati, a šef Osijeka tvrdi da nema želje. Došli Hajduk, Gorica ili Rijeka, njegovoj momčadi je svejedno.

- Sve su zahtjevni protivnici. Ne bih nikoga izdvajao, od svakoga smo gubili i pobjeđivali. Možemo se sa svima nositi i to je najvažnije. Otkad sam ja tu imali smo najveći problem s Dinamom. Ne rezultatski, nego ulaske u utakmicu. Kao da smo precijenili Dinamo. Sa svim drugim protivnicima mentalno dobro smo ulazili u utakmice. Možemo se sa svima nositi, kako god bude - zaključio je Bjelica.

Društvo na press konferenciji mu je pravio slovenski nogometaš Mario Jurčević. Ove sezone odigrao je tek sedam utakmica u svim natjecanjima, ali imao je problema s ozljedom i korona virusom pa se tek vraća u pravi ritam.

- Imao sam povredu pa koronu. Sad sam u trenažnom procesu, na raspolaganju sam. Trener odlučiti kako će biti sutra. Na kraju smo svi tu da ispunjavamo ciljeve Osijeka, a ne privatne ciljeve - kazao je Jurčević.

On je s tribina pratio dramatični susret protiv Belupa, ali kaže da pod stresom nije bio jer je vjerovao u suigrače.

- Takve pobjede izvuku više iz ekipe. Poslije smo bili veseli, teško smo došli do pobjede. Znamo koliko su se svi potrudili. Nekako sam mirno gledao, svakoga znam u dušu, kako puca penale i vjerovao sam u svoje suigrače - kazao je on.