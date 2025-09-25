Zaposlenici ukrajinskog saveza pali na poligrafskom testiranju u slučaju Mudrik. Hrvat nije kriv

Nogometni svijet šokirala je vijest da je Mihajlo Mudrik (23) pao na doping testu. Mladi Ukrajinac, koji je prošle godine prešao iz Šahtara u Chelsea za vrtoglavih 70 milijuna eura bio je pozitivan na doping testu pa ga je engleski nogometni savez (FA) suspendirao u prosincu prošle godine. Pozitivan test zabilježen je u listopadu prošle godine, odmah nakon povratka Mudrika iz reprezentacije, a s obzirom da su identični testovi u kolovozu i prosincu bili negativni, sumnja je pala na liječnike reprezentacije.

Foto: TONY OBRIEN

"Mogu potvrditi da me FA obavijestio kako je uzorak koji sam dao sadržavao zabranjenu tvar. Ovo mi je bio potpuni šok jer nikada svjesno nisam koristio zabranjene supstance niti prekršio pravila. Blisko surađujem sa svojim timom kako bih istražio kako se to moglo dogoditi. Znam da nisam učinio ništa loše i nadam se da ću se uskoro vratiti na teren. Zbog povjerljivosti procesa sada ne mogu reći više, ali čim budem mogao, hoću", napisao je Mudrik na društvenim mrežama.

Od tada je priča pala u drugi plan, ali nama u Hrvatskoj je postala interesantna nakon što su ukrajinski mediji, odnosno njihov novinar Igor Burbas prenijeli informaciju kako je u cijelu priču uključen i jedan od naših najcjenjenijih fizioterapeuta Ivan Porobija, koji je u svojoj bogatoj karijeri pomagao mnogim sportašima pa tako i Mudriku čiji je privatni terapeut. Zbog procedure i tajnosti cijelog procesa Porobija se nije oglašavao, a zadnje informacije iz Ukrajine, koje ponovno prenosi Burbas, bacaju novo svjetlo na cijelu priču. Naime, dvojica zaposlenika ukrainske nogometne federacije pali su na poligrafskom ispitivanu koje je proveo certificirani istražitelj iz Londona. On je ispitao ukupno šestoricu zaposlenika, od kojih dvojica nisu prošla test, što ukazuje na opravdanu sumnju da se cijeli slučaj dogodio za vrijeme okupljanja reprezentacije Ukrajine. Ukrajinska federacija odbila je daljnju istragu i stala u obranu svojih ljudi te najavila internu istragu o kojoj će izvijestiti javnost. No čini se kako je njima u interesu zaštititi sebe i svoje zaposlenike, a ne igrača koji je i dalje pod suspenzijom i istragom.

Inače, Mudrik je bio pozitivan na doping supstancom meldonija koji regulira dotok kisika u stanice, eliminira nakupljanje toksičnih produkata metabolizma i štiti stanice od oštećenja, ukratko, pomaže tijelu izdržati opterećenje i vratiti rezerve energije. Zbog tih se svojstava koristi za liječenje poremećaja kardiovaskularnog sustava, dotoka krvi u mozak te za poboljšanje fizičke i mentalne učinkovitosti. Također se primjenjuje u liječenju ishemije, slabog dotoka krvi u dijelove tijela. Smanjuje rizik od zatajenja srca i napada angine, a pojačava kontraktilnost miokarda. Zbog poboljšanja cirkulacije krvi povećava sposobnosti sportaša.

Kompanija Grindeks proizvodi meldonij u Latviji, a on je jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda te baltičke zemlje. Legalno se koristi u Latviji, Rusiji, Ukrajini, Moldaviji, Bjelorusiji, Azerbajdžanu, Armeniji i nekim drugim zemljama. Međutim, američka agencija za hranu i lijekove (FDA) nije ga odobrila za upotrebu u SAD-u. U Hrvatskoj se uglavnom reklamira i prodaje putem interneta. Svjetska antidopinška agencija (WADA) otkrila je da neki sportaši koriste meldonij kako bi poboljšali svoje performanse.

Foto: TONY OBRIEN