Zapovjednik mu bio Gotovina, umalo je poginuo u prometnoj

Treneru Cibone Ivanu Veliću (46) ovih je dana ponuđen novi ugovor, a nije ni čudo s obzirom na fantastične rezultate koje postiže s legendarnim zagrebačkim klubom.

Cibosi naslov nisu osvojili još od 2013. godine, a upravo je Velić um koji stoji iza povratka kvalitetne košarke u Draženov dom. I prvog naslova u šest godina!

No nije sve tako lako. Početak sezone bio je težak, rezultati nisu bili bajni, no tako je Veliću oduvijek - početak mu nikad nije bio lagan.

Rat, Gotovina i nesreća

Sudjelovao je u ratu u Bosni i Hercegovini još kao mladić. Sam se prijavio u HVO, kupio pušku za tisuću njemačkih maraka, prošao dvotjednu obuku, a u HVO Livno zapovjednik mu je bio, ni manje ni više - Ante Gotovina. Koji mu je naposljetku i omogućio studiranje!

- Mi kao obični vojnici s njim nismo imali doticaja, no o kakvom se čovjeku radi, shvatio sam na vlastitom primjeru. Naime, nakon godinu dana bez većih ratnih djelovanja, zamolio sam da mi se omogući igranje košarke i studij u Zagrebu. A takvo što upravo je odobrio general Gotovina, jer bez njega se takvo što nije moglo dogoditi. Nakon svega, a dosta je mojih kolega bilo ranjeno, neki su i poginuli, pitao sam se nisam li trebao ostati do kraja rata. I zato i danas silno cijenim sve ljude iz Domovinskog rata, pa čak svojim igračima ponekad povučem paralelu između njihova posla, a on se svodi na treniranje i igranje, i tih ljudi. Činim to da se moji igrači zamisle i da dobiju motivaciju - rekao je Velić kolegi Draženu Brajdiću za Večernji list.

Početak mu je bio težak i u Ciboni. Potpisao je za njih, a onda ubrzo doživio prometnu nesreću. Kako sam kaže, sretan je što nije bivši. S manjim automobilom sudario se s kamionom na putu između Mostara i Širokog Brijega, a zadobio je potres mozga, napuknuće rebra te mu je pomaknuo vratnji kralježak. Sam je rekao, prošao je 'lišo'.

Lojalan svojima

Velić je u karijeri igrao samo za Široki, a tamo je kao asistent i započeo trenersku karijeru. Još je dvije godine proveo u Širokom, a onda je došao u šibenski Jolly. Brojni košarkaški entuzijasti u Krešimirovom gradu odmah su na prvu zaključili kako se radi o kvalitetnom treneru pa nije bilo ni čudo što je potom nakon jednogodišnjeg angažmana u Krki, Velić opet došao nazad u Šibenik.

Tamo je doveo Josipa Bilinovca, koji je s njim godinama bio u Širokom, a inače je iz Mostara, kao i Ivana Novačića koji je prije dolaska u Jolly igrao, pogađate - u Širokom. Taj dvojac bio je udarna špica jednog od dvaju šibenskih klubova. Novačić je zabijao na sve moguće načine, ponekad izgledao onako basketaški s dvicama iz driblinga, a Bilinovac je redovno ubacivao po 20 protivnicima. Zajedno sa sportskim direktorom Davorom Vidačkom Velić je te godine sastavio odličan roster, a igrala su tu još i dva Amerikanca - mladi, ponekad zaigrani razigravač Mike Scott koji je kvalitete pokazivao na obje strane terena i krilo Brandon Penn koji je izgledao elegantno poput Carmela Anthonyja, no na Baldekinu nije uspio napraviti veći učinak.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Velić je tu s Jollyjem stigao do finala Kupa, u polufinalu je srušio Cibonu na Baldekinu gdje se igrala završnica turnira 87-79. Novačić je tada bio heroj s 27 poena, a Bilinovac odmah iza njega s 19.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pozvao ga je nakon toga i Ivica Skelin u reprezentaciju kao pomoćnika, 2018. vodio je Slobodu iz Tuzle, a onda došao u Cibonu. I tko bi rekao, sa sobom je doveo one koji su mu u Jollyju bili najbolji. Novačića i Bilinovca. Tko zna, možda je sa sobom htio dovesti i Scotta, no Amerikancu je tada ipak KK Split bio primamljivija opcija.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

A Velić je s njima pokazao ove sezone da može napraviti velike stvari. Pa i Cibona 2013. godine je po rosteru bila daleko jača, bili su tu i Jerel Blassingame i mladi Dario Šarić, a 46-godišnjak s manje od desetljeća iskustva na mjestu glavnog trenera s fantastičnom je kombinacijom veterana i mlade krvi napravio senzaciju. Samo da ga se Cibona ne odrekne...