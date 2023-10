Zaslužili smo barem bod, ali smo u oba slučaja ostali dva - tri centimetra s krive strane VAR-a

Europski Zrinjski je nakon spektakularnog preokreta i pobjede nad AZ Alkmaarom te minimalnog poraza u Birminghamu kod Aston Ville, u trećem kolu grupne faze Konferencijske lige u Mostaru izgubio od varšavske Legije 1-2. Imali su "plemići" i dobar start u utakmicu, i gol prednosti, dva gola poništena su im nakon VAR intervencija zbog minimalnih zaleđa, i na kraju nisu uspjeli. Dojam nakon utakmice je da su uz malo više sreće mogli barem do remija, a isti dojam dijeli i trener mostarske momčadi Krunoslav Rendulić:

- Teška srca moram čestitati Legiji na pobjedi, ali i mojim momcima na igri koju su prikazali. Ne mogu se oteti dojmu da smo nezasluženo izgubili, odlučilo je par centimetara, nažalost u oba slučaja na krivu stranu po nas. Koliko smo mi imali malo zaleđe, oni ga nisu imali. Ali idemo dalje, u Europi se svaka pogreška plaća, i mi smo je večeras skupo platili. Mislim da nismo razočarani igrom, ali to je nogomet... Bili smo čvrsti, jaki na lopti, na našu žalost njihov drugi gol bio je eurogol, mi smo dali autogol, sada nam preostaju još tri utakmice u kojima, ako ovako nastavimo, možemo uzeti još bodova.

Poveli ste i nakon svega minutu postigli autogol?

- Nakon gola treba vam par minuta stabilnosti, a mi smo naivno odreagirali kod tog prekida. Eto, danas nam se sve loše poklopilo u jednoj utakmici, ostaje žal što nismo uzeli bod jer smo ga zaslužili po prikazanoj igri, što ne umanjuje uspjeh Legije, ne žalim kazati da oni nisu zasluženo pobijedili.

Tri kola, tri boda, mnogi to nisu očekivali?

- Ponosan sam na momke kako su izgledali, nakon prva dva kola su nas počeli ozbiljno shvaćati i nitko nam više neće lagano pristupiti. To je naša najveća pobjeda, pokazali da možemo, nikoga se ne bojimo i sigurno ćemo odigrati još dobrih utakmica. Legia je jako dobra momčad, to sam rekao i prije našeg susreta, bez obzira što imaju četiri poraza. Momčad koja pobijedi Aston Villu mora imati kvalitetu.

Kako ste se osjećali dok se pregledavao VAR?

- Ništa, čekaš odluku i to je to. Na našu žalost obje odluke su bile na krivu stranu. VAR je odlučio tako kako je odlučio, linija je povučena, minimalno zaleđe je bilo, ništa, idemo dalje...

Što Zrinjski može dalje?

- Teško je reći, možemo obećati da ćemo sigurno biti na ovoj razini i da ćemo pokušati u svakoj utakmici ići po pobjedu. Nadam se da će svi biti zdravi, jer smo ovu utakmicu imali problema s ozljedama i bolestima, nadam se da će u idućoj utakmici u Varšavi rezultat biti drugačiji.

Sanjate li o prolasku u drugi krug?

-Uvijek sanjamo.

U zadnjih mjesec dana odigrali ste osam utakmica, je li vas to malo potrošilo?

- Mi smo imali i u proljeće gust ritam, doduše ne ovako kvalitetne suparnike, ali momci su i tada pokazali da su spremni, nemamo problem s ritmom.

Dojam je da u ovoj trećoj utakmici Konferencijske lige niste bili dobri kao u prve dvije, a opet niste uspjeli?

- Legija je nominalno najlošiji suparnik od tri u skupini. Pokušavali smo igrati, dominirati, ostaje žal što nismo uzeli bod, ali nogomet ti nekad uzme, nekad da. Sljedeći suparnik nam je opet Legija i očekujem da ćemo i u Varšavi pružiti dobru igru i da će rezultat biti drugačiji.

Nedostaje vam nekoliko važnih igrača?

- Da, uvukla nam se neka viroza kod Balića i Kožulja, Tičinović ima problema s leđima i igrao je uz injekciju, Maglicu nismo stigli registrirati..., sve su to naši hendikepi. Uz sve što nas muči to je dodatni problem. Ali ja nemam zamjerki na momke koji su nastupili, dali su sve od sebe i ponosan sam na njih.

Prioritet je i dalje domaće prvenstvo koje vam otvara put prema Europi?

- Da, to je jasno, tu se ništa ne mijenja. Neće biti lako, Sarajevo i Borac su puno kvalitetniji nego u prošloj sezoni, uz to mi igramo i na dva fronta pa nam je tim teže, trošimo se i bit će teško, ali mi u teškim situacijama jako dobro reagiramo. Nadamo se da ćemo do kraja jeseni zadržati priključak s vrhom ljestvice i da ćemo na proljeće napasti prvo mjesto.

Kako gledate na veliki broj smjena vaših kolega u HNL-u, Osijek ih je u zadnje vrijeme promijenio čak šest, Hajduk i Rijeka po četiri, Dinamo tri...

- Nije tu problem u trenerima nego u klubovima. Ljudi svoje promašaje najlakše peru smjenama trenera. Nitko ne pita zašto su doveli ovoga ili onoga igrača koji ne daje ono što je trebao dati. U takvim je okolnostima najlakše promijeniti trenera. Mislim da to čak nije ni pitanje za klubove, koliko je to pitanje i problem HNS-a. Oni to moraju riješiti, ne smiju ugovori trenera biti "dnevni", da se može potjerati trenera kad god se to nekome prohtije. Ako se već kunemo u struku, a predsjednik Saveza non stop spominje dignitet struke, onda bi po tom pitanju nešto trebalo napraviti. A ja ne vidim da ni on ni ljudi koji sjede u HNS-u nešto rade po tom pitanju, da štite tu istu struku. Naša reprezentacija bilježi jako dobre rezultate, dobrim dijelom oni počivaju na radu te iste struke koja je cijenjena i u Europi, jer gdje god odemo napravimo rezultat. Ja ne vidim problem u nama trenerima. Poanta je da treneri nisu zaštićeni, da o njima odlučuju ljudi koji nisu kompetentni, ljudi kojima je najlakše problem riješiti tako što obrišu pod s trenerom i uzmu drugoga...